Mit 15,5 Prozent Tagesmarktanteil bei allen Zuschauern sicherte sich das ZDF am Freitag relativ ungefährdet die Führung. Auch um 20:15 Uhr hatte der Mainzer Sender die Nase weit vorn. Zu sehen gab es die bis dato erfolgreichste Folge der Krimiserie "Der Staatsanwalt". Das einstündige Format sicherte sich im Schnitt 6,97 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, das entsprach einem Marktanteil in Höhe von 21 Prozent. Somit reiht sich die ZDF-Sendung in eine ganze Reihe von Krimi-Reichweiten-Rekorden in diesem Lockdown ein. Zuletzt bejubelten "Kommissarin Lucas", "Der Zürich-Krimi" oder "Nord bei Nordwest" Ähnliches.

Nicht nur insgesamt lief es für die Krimiserie blendend, auch bei den 14- bis 49-Jährigen fiel die Quote so hoch aus wie auf diesem Sendeplatz noch nie. Mit 10,4 Prozent Marktanteil wurde der bisherige Bestwert aus dem Februar 2019 um fast einen halben Punkt überboten. 5,50 Millionen Zuschauer sicherte sich ab 21:15 Uhr dann "SOKO Leipzig", hier sanken die Quoten auf 16,9 Prozent bei allen Zuschauern und auf 9,2 Prozent bei den Jungen. Das "heute-journal", das ab 22 Uhr ein Interview mit Bundeskanzlerin Angela Merkel enthielt, kam auf 4,31 Millionen Zuschauer, war also nicht übermäßig gefragt. Erst ab 22:35 Uhr zog die Reichweite wieder klarer an, dann begrüßte Oliver Welke die Zuschauer zu einer weiteren Ausgabe der "heute-Show". 4,70 Millionen Menschen sahen das rund halbstündige Format.

Die Sendung punktete mit wunderbaren 18,6 Prozent Marktanteil – und sicherte sich zudem den Titel der meistgesehenen TV-Sendung am Freitag bei den Zuschauern im Alter von 14 bis 49 Jahren. In dieser Gruppe lag die "heute-show"-Reichweite nämlich bei 1,40 Millionen. Mit 19,6 Prozent Marktanteil kam die Satire-Sendung auf die beste ZDF-Quote des Tages in dieser Altersklasse. Das nachfolgende "ZDF Magazin Royale" sahen dann noch 2,27 Millionen Zuschauer, Jan Böhmermann war mit 11,5 Prozent Marktanteil insgesamt und 16 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erfolgreich.

Stark wie immer schnitten übrigens auch "Die Rosenheim Cops" am Nachmittag ab 16:15 Uhr ab. Der bayerische Krimi kam im Schnitt auf 3,56 Millionen Zuschauer. Das reichte für starke 23,4 Prozent Marktanteil bei den Zuschauern ab drei Jahren. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die Wiederholung auf sieben Prozent.