Sport war am Samstagnachmittag im deutschen Fernsehen erneut ein sehr gefragtes Gut – das bekam unter anderem Das Erste zu spüren. Der öffentlich-rechtliche Sender übertrug ab 14:30 Uhr die Biathlon-WM: Beim 7,5-Kilometer-Sprint der Damen waren im Schnitt 4,75 Millionen Zuschauer ab drei Jahren vor den Fernsehbildschirmen dabei; somit generierte der Sender herausragende 29,7 Prozent Marktanteil im Gesamtmarkt. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr die "Sportschau" ein tolles Ergebnis ein: 17,7 Prozent Marktanteil wurden gemessen.

Im Pay-TV rollte bei Sky derweil wieder der Ball. Vier Nachmittags-Spiele standen in der Bundesliga an, Sky übertrug live. Die Konferenz oder die Einzelspiele sicherten sich dabei 1,56 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. 8,8 Prozent Marktanteil wurden insgesamt gemessen, bei den Umworbenen lag die Quote bei wunderbaren 17,1 Prozent (rund 700.000 Zuschauer dieser Altersklasse).

Eher enttäuschend verlief die Ausstrahlung eines echten Spitzenspiels aus England. Ab 18:30 Uhr deutscher Zeit standen sich die Trainer Jose Mourinho und Pep Guardiola gegenüber; auf dem Platz standen die Teams von Manchester City und Tottenham. Doch nur rund 20.000 Menschen sahen bei Sky das so genannte "Match of the Week" – der Pay-TV-Sender erreichte bei den Umworbenen 0,3 Prozent Marktanteil. Das Match musste freilich gegen Fußball aus Deutschland antreten, unter anderem gegen die Bundesliga-Zusammenfassungen im Ersten. Die um 18:30 Uhr gestartete "Sportschau" kam auf 5,16 Millionen Zuschauer und 19,1 Prozent Marktanteil.

Sieben Mal zeigte Das Erste in diesem Jahr bereits eine Bundesliga-"Sportschau" am Samstagvorabend, sechs Mal generierte der Sender damit über fünf Millionen Zuschauer. Die nun am Samstag gezeigte Ausgabe kam bei den 14- bis 49-Jährigen auf 16,3 Prozent Marktanteil, rund ein Prozentpunkt mehr als sieben Tage zuvor, aber zirka einer weniger als vor zwei Wochen. Und dann gab es am Vorabend auch noch ein Live-Spiel bei Sky - rund 900.000 Fans des runden Leders sahen das 0:0 zwischen Union Berlin und Schalke 04.