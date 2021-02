Schon in den vergangenen zwei Wochen hat die "Frühling"-Reihe im ZDF mit jeweils deutlich mehr als fünf Millionen Zuschauern im ZDF überzeugt. An diesem Sonntagabend sah es sogar noch einmal spürbar besser aus: 6,24 Millionen Menschen schalteten ein und sorgten so für einen Rekord, eine höhere Reichweite hatte die Reihe mit Simone Thomalla in der Hauptrolle noch nie. Der Marktanteil lag bei sehr guten 17,4 Prozent und auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es angesichts von 8,2 Prozent gut.

Der Tagessieg ging dennoch an den "Tatort" im Ersten, der war aber etwas schwächer unterwegs als in den vergangenen Wochen. Nachdem die Krimireihe zuletzt viermal hintereinander mehr als 10 Millionen Zuschauer unterhielt, waren es jetzt 9,16 Millionen. Noch immer eine enorm hohe Zahl, aber eben auch ein paar Zuschauer weniger als zuletzt. Mit 25,6 Prozent Marktanteil spielte der "Tatort" aber auch jetzt in einer eigenen Liga. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte der "Tatort" den Primetime-Sieg: 2,25 Millionen junge Zuschauer sorgten für 22,2 Prozent Marktanteil.

Weil durch die vielen Wintersport-Übertragungen der Marktanteil im Ersten über Stunden hinweg auch in der Daytime bei mehr als 20 Prozent lag, sicherte sich der Sender auch ohne Probleme die Tagesmarktführerschaft. Mit 17,1 Prozent landete man in der Endabrechnung weit vor dem ZDF, das sich mit 10,7 Prozent begnügen musste. Zwar kam "Terra X" am Vorabend auf mehr als fünf Millionen Zuschauer und 16,0 Prozent Marktanteil, am Vormittag sowie am Nachmittag waren aber eben auch oft nur einstellige Werte drin. Hinzu kommt, dass die Serie "Tod von Freunden" mit Jan Josef Liefers am späten Abend nach dem schwachen Start vor einer Woche sogar noch deutlich verloren hat. Nur 1,49 Millionen Zuschauer waren mit dabei, der Marktanteil sackte auf 8,2 Prozent ab. Bei den 14- bis 49-Jährigen war für die Serie mit 2,7 Prozent überhaupt nichts zu holen. Das "heute journal" kam zuvor noch auf 16,2 (gesamt) und 8,9 Prozent (14-49) Marktanteil, fast fünf Millionen Zuschauer sahen sich die Nachrichtensendung an. Und ein Großteil davon schaltete im Anschluss ab.