Mit 8,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ist "First Dates Hotel" in der vergangenen Woche gestartet, Ausgabe zwei war jetzt sogar noch etwas erfolgreicher unterwegs. 830.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren schalteten am Montagabend ein, das waren rund 70.000 mehr als beim Auftakt. Vox konnte sich damit über richtig gute 9,4 Prozent Marktanteil freuen. Insgesamt sahen 1,25 Millionen Menschen zu, das waren etwas weniger als vor einer Woche.

Von den guten Quoten nicht profitiert hat dagegen der "Hot oder Schrott?"-Klon "Lust oder Frust - Die Sexbox", das nach "First Dates Hotel" nur noch auf 730.000 Gesamtzuschauer und 6,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. In der vergangenen Woche sahen noch 90.000 Menschen mehr zu und auch der Marktanteil lag damals bei besseren 7,8 Prozent.

Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 7,7 Prozent kann Vox aber sehr zufrieden sein - damit lag man auch auf einem Niveau mit Sat.1, das sich in der Primetime hinter der Kölner Konkurrenz einsortieren musste. "Lebensretter hautnah" kam zwar ebenfalls auf 1,25 Millionen Zuschauer, davon waren aber nur 690.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag dementsprechend bei 7,8 Prozent. Besser machte seine im Anschluss "Akte", das zuletzt allgemein steigende Quoten verzeichnete. In dieser Woche reichte es zu 8,5 Prozent Marktanteil, damit wird man in Unterföhring wohl sehr gut leben können.

Und dann noch ein Blick auf RTLzwei, wo "Die Geissens" seit einigen Wochen schon gute Quoten am Montagabend holen. So war es auch in dieser Woche: Auf 8,0 und 7,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kamen die beiden neuesten Ausgaben - die Millionärs-Familie ist und bleibt damit ein wichtiger Quotenpfeiler für RTLzwei. Die aktuelle Staffel liegt im Schnitt bei mehr als 7,0 Prozent. Das zeigt schon, wie wichtig das Format für den Sender ist. Dass es für RTLzwei am Montag nur zu einem Tagesmarktanteil in Höhe von 4,9 Prozent reichte, ist vor allem auf die schwache Daytime zurückzuführen. Sowohl alte "Die Wollnys"-Ausgaben als auch "Hilf mir!" lagen zwischen 13 und 17 Uhr weit unter Senderschnitt.