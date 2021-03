"Martin Rütter - Die Welpen kommen" macht RTL auch in der dritten Staffel Freude auf dem Sendeplatz am Sonntagvorabend. In dieser Woche legte das Format sogar noch eine ordentliche Schippe obendrauf und steigerte sich auf 15,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - ein neuer Staffel-Bestwert. Nur das Staffelfinale im vergangenen Jahr hatte noch einen geringfügig höheren Wert erreicht. Insgesamt waren diesmal im Schnitt 3,15 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher mit dabei.

Des einen Freud, des anderen Leid: Während sich RTL am Sonntagvorabend zu einem Bestwert aufschwang, musste "The Biggest Loser" in Sat.1 den bislang schwächsten Wert dieser Staffel hinnehmen. Der Marktanteil fiel zum ersten Mal seit drei Jahren überhaupt wieder unter die 10-Prozent-Marke. Auch mit 9,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag das Abnehm-Format aber noch immer klar im grünen Bereich. Die Gesamt-Reichweite lag mit 1,96 Millionen Zuschauern sogar im Schnitt der bisherigen Staffel - allzu große Sorgen muss man sich bei Sat.1 also erstmal nicht machen, zumal in den vergangenen beiden Woche auch die besten Marktanteile dieser Staffel erzielt worden waren.

Größere Sorgenfalten dürfte die Performance am Sonntagabend da schon den Verantwortlichen bei ProSieben ins Gesicht treiben. Dort läuft seit Anfang Februar nun sonntags der "Galileo"-Reportageableger "Galileo Plus". Aus Quotensicht hat sich das bislang nicht ausgezahlt, der Marktanteils-Schnitt im ersten Monat lag bei nur 7,2 Prozent. Am gestrigen Sonntag kam die Reportage "Inside Textil-Business" mit 6,1 Prozent Marktanteil auf den bislang schwächsten Wert. Insgesamt hatten 780.000 Zuschauer eingeschaltet. Ohnehin war es kein guter Tag für ProSieben, keine einzige Sendung schaffte am Sonntag den Sprung über die 10-Prozent-Marke.

Ein echtes Pfund am Vorabend war unterdessen fürs ZDF wie immer "Terra X". 4,82 Millionen Zuschauer unterlagen diesmal der "Faszination Erde", was 14,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen war die Sendung mit 8,0 Prozent Marktanteil für ZDF-Verhältnisse ein Erfolg.