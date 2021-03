Den Zenit haben die Sozialdokus aus Quotensicht inzwischen wohl überschritten, nachdem RTLzwei sie inzwischen in erstaunlich großer Anzahl im Programm hat. Doch für gute Quoten sind sie nach wie vor gut. D machte auch "Kiez knallhart: Berlin-Neukölln" zum Auftakt am Donnerstag keine Ausnahme: Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei guten 5,7 Prozent, insgesamt hatten im Schnitt 880.000 Zuschauer eingeschaltet. Eine Wiederholung von "Hartes Deutschland" konnte im Anschluss dieses Marktanteils-Niveau halten.

RTLzwei fuhr damit am Donnerstagabend klar besser als Kabel Eins, wo "Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur" mit nur noch 4,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf ein Staffel-Tief zurückfiel. 720.000 Zuschauer wurden insgesamt gezählt. Das "K1 Magazin" konnte den Marktanteil im Anschluss aber immerhin auf 4,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steigern, 570.000 Zuschauer verfolgten die Sendung ab 22:17 Uhr im Schnitt. Größer als in der Primetime waren die Probleme allerdings schon am Vorabend, wo "Achtung Kontrolle" nicht über 3,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus kam. Alles in allem lag Kabel Eins am Donnerstag damit wieder nur bei einem sehr schwachen Tagesmarktanteil von 3,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Vox setzte donnerstags wie üblich auf Filme, diesmal ein Bond-Doppelschlag. Das lief ganz ordentlich: 7,3 Prozent Marktanteil erzielte "Ein Quantum Trost" um 20:15 Uhr bei den 14- bis 49-Jährigen, 8,0 Prozent im Anschluss die "Liebesgrüße aus Moskau". Ganz in Höchstform war 007 aus Quotensicht damit zwar nicht, besonders auch die Gesamt-Reichweiten waren aber beachtlich: 1,99 Millionen Zuschauer sahen um 20:15 Uhr den Bond-Streifen, der zweite kam ab 22:28 Uhr noch auf 1,17 Millionen Zuschauer.