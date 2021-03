Die "Tagesschau" ist am Dienstag die meistgesehene Sendung des Tages gewesen. 5,75 Millionen Menschen schalteten alleine im Ersten ein und sorgten so für 17,6 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sogar noch etwas besseren 19,4 Prozent gemessen. Und auch die "heute"-Nachrichten sowie das "ARD Extra" um 20:15 Uhr schafften es mit 5,14 und 5,07 Millionen Zuschauern in die Top 5 der meistgesehenen Sendungen am Dienstag.

Zwischen die drei News-Sendungen geschoben hat sich außerdem noch die ZDF-Serie "Rosenheim-Cops", die es am Vorabend auf 5,38 Millionen Zuschauer brachte und damit einmal mehr die meistgesehene Sendung der Mainzer am Dienstag war. 16,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum waren die Folge. In der Primetime musste man deutlich kleinere Brötchen backen: Die Doku "Corona - Pandemie ohne Ende?" erreichte 2,61 Millionen Zuschauer und 8,0 Prozent. "Frontal 21" beschäftigte sich danach mit Elon Musks Tesla-Plänen in Brandenburg und kam damit auf 8,5 Prozent, 2,65 Millionen Zuschauer sahen das.

Und auch die ARD-Serien waren nicht so erfolgreich unterwegs wie "Rosenheim-Cops" und die Nachrichten. Aber auch hier kann man zufrieden sein: So unterhielt "Tierärztin Dr. Mertens" zunächst 5,01 Millionen Zuschauer, "In aller Freundschaft" kam im Anschluss auf 4,77 Millionen. Mit 15,4 und 15,7 Prozent Marktanteil lagen beide Serien über dem Senderschnitt des Ersten. "Report München" hielt sich später immerhin noch bei 11,0 Prozent.

Richtig gut verlief der Abend übrigens für ZDFneo, wo man zunächst auf Krimis setzte. "Ein starkes Team" startete mit 2,26 Millionen Zuschauern in den Abend und erreichte so 7,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. "Marie Brand" steigerte sich danach sogar noch auf 7,9 Prozent, 1,94 Millionen Menschen sahen hier zu. Und auch mit dem Ergebnis, das die Dramedy "Ella Schön" am späten Abend einfuhr, kann man beim Sender zufrieden sein. 690.000 Zuschauer entsprachen 6,0 Prozent.