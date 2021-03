Am Montag lief bereits die 300. Folge der "Geissens" bei RTLzwei - und die "schrecklich glamouröse Familie" befindet sich derzeit aus Quotensicht wieder in richtig guter Form. 1,1 Millionen Zuschauer sahen die beiden Folgen am Montagabend, die erste erreichte einen Marktanteil von 7,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, die zweite kam auf 7,8 Prozent.

Im Anschluss steigerte sich "Love Island" mit 7,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf den besten Marktanteil seit der Auftaktsendung vor zwei Wochen (im Vergleich jeweils nur die vorläufig gewichteten Werte ohne zeitversetzte Nutzung). Insgesamt hatten 0,6 Millionen Zuschauer eingeschaltet. Besonders erfolgreich war die Sendung aber natürlich beim ganz jungen Publikum: In der Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen lag der Marktanteil sogar bei 19,0 Prozent, auch die "Geissens" waren mit 17,8 Prozent in dieser Altersgruppe überdurchschnittlich erfolgreich.

Für Kabel Eins lief es am Montag unterdessen ausgerechnet in den Zeiten der höchsten Fernsehnutzung ziemlich schlecht. Am Vorabend holte "Mein Lokal, Dein Lokal" 3,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Achtung Kontrolle" sogar nur 2,7 Prozent. Und "Speed" konnte um 20:15 Uhr mit 3,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ebenfalls nicht überzeugen. Immerhin ging's mit "Speed 2" ab 22:42 Uhr auf 5,8 Prozent nach oben, "NICO" erzielte mitten in der Nacht sogar über 9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Und auch vor der Vorabend-Delle hatte es für Kabel Eins nachmittags noch gut ausgesehen, auf bis zu 8 Prozent stieg der der Marktanteil.