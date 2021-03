© Sat.1

Damit war man auch gar nicht so weit entfernt von RTLzwei, das sich mit 4,7 Prozent ebenfalls schwer tat. Dort ist die Schwäche aber vor allem auf das Tagesprogramm zurückzuführen, in der Primetime erreichte der Sender mit "Hartz und herzlich" nämlich 1,08 Millionen Zuschauer und 5,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "Love Island" steigerte sich danach auf 7,5 Prozent und sogar der "Aftersun"-Talk war mit 7,0 Prozent ein Erfolg. Dass selbst bei solchen Werten auf Tagessicht nicht mehr drin ist, dürfte den Verantwortlichen zu denken geben.

Noch härter als Sat.1 erwischte es aber Kabel Eins, das in der Primetime mit dem Film "Das Haus am See" völlig unterging. Nur 660.000 Menschen sahen zu, in der Primetime reichte das zu schlechten 2,6 Prozent. "Speed" lag danach bei 3,9 Prozent und auch tagsüber sah es überwiegend sehr schlecht aus, sodass Kabel Eins mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 3,7 Prozent zurechtkommen muss. Recht zufrieden sein kann man dagegen bei Vox, das am Dienstag auf 6,8 Prozent kam und sich damit Rang drei im Tagesranking sicherte. In der Primetime tat sich "Hot oder Schrott" mit 5,8 Prozent zwar schwer, dafür gab es aber am Nachmittag und Vorabend teilweise gute Werte. Nachts erreichte man zudem mit "Medical Detectives" mehr als 20 Prozent.

Überraschend stark war am Dienstag aber auch ein ganz anderer Sender, nämlich ZDFinfo. Mit einem Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen in Höhe von 2,6 Prozent war der Kanal der erfolgreichste Sender in der Sparte, auch ZDFneo (1,5 Prozent) konnte da nicht mithalten. Auch insgesamt erreichte der Dokusender gute 1,9 Prozent, hier lag der Schwestersender mit 3,7 Prozent aber recht deutlich in Front.