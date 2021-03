Auch wenn RTL dem Länderspiel sei Dank am Donnerstag bei Jung und Alt gleichermaßen den Tagessieg holte: Die Konkurrenz war keineswegs chancenlos. So lockte der "Irland-Krimi: Das Verschwinden" im Ersten trotzdem 5,72 Millionen Zuschauer an, was beim Gesamtpublikum starken 17,5 Prozent Marktanteil entsprach. Damit fand der dritte Film der Reihe trotz Fußball-Konkurrenz sogar ein größeres Publikum als die ersten beiden im Jahr 2019. Bei den 14- bis 49-Jährigen tat sich der "Island-Krimi" aber mit 6,8 Prozent Marktanteil schon etwas schwerer.

In dieser Altersgruppe zeigte sich dafür "Germany's Next Topmodel" weiterhin in hervorragender Form. Ein Wert jenseits der 20-Prozent-Marke war angesichts des starken Gegenprogramms zwar nicht mehr zu holen, mit 17,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe sah es trotzdem sehr gut aus. Insgesamt waren diesmal 2,32 Millionen Zuschauer dabei, 170.000 weniger als sieben Tage zuvor. Nach den "Topmodels" ging's bei ProSieben dann aber schnell bergab: "red" erreichte noch 10,1 Prozent, "Big Stories" kam ab 23:38 Uhr nicht über 6,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus.

Sat.1 kam zwar nicht in die Nähe der "Topmodel"-Quoten, mit einer weiteren Ausstrahlung von "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" erzielte der Sender trotzdem klar überm Senderschnitt liegende 8,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bei insgesamt 1,46 Millionen Zuschauern. Dass die Potter-Filme dort im Dauereinsatz sind, ist übrigens nicht nur ein unbegründetes Gefühl: Die letzte Primetime-Ausstrahlung des Films liegt nicht mal fünf Monate zurück. Danach zeigte Sat.1 bis tief in die Nacht wieder alte "Criminal Minds"-Folgen und ging mit Marktanteilen zwischen 3,1 und 4,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sang- und klanglos unter.

Ein Donnerstagabend zum Vergessen war's aber auch für Vox: "Ted 2" versagte um 20:15 Uhr mit nur 3,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - und nicht einmal James Bond konnte da im Anschluss noch etwas retten. "Man lebt nur Zweimal" lief mit 3,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe im Gegenteil sogar noch schlechter. Deutlich stärker war da das ZDF unterwegs, das für ZDF-Verhältnisse aber trotzdem ein vergleichsweise blasses Bild abgab: Der Film "Annie - kopfüber ins Leben" erreichte um 20:15 Uhr 3,49 Millionen Zuschauer und 10,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Die Talkschiene am späteren Abend lief aber wieder gut: "Maybrit Illner" erreichte mit 2,72 Millionen Zuschauern einen Marktanteil von 13,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, "Markus Lanz" hielt spät am Abend noch 1,97 Millionen Zuschauer wach, was den Marktanteil auf 17,8 Prozent trieb. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für Lanz mit 11,3 Prozent Marktanteil richtig gut.