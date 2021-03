Riesiger Quotenerfolg für Oliver Welke und das Team der ZDF-"heute-show": Die ohnehin jede Woche stark laufende Satire-Sendung sicherte sich an diesem Freitagabend ab kurz nach 22:30 Uhr die bisher besten Marktanteile des Jahres in der Altersklasse 14 bis 49 Jahre. Hier kamen 20,8 Prozent zustande, 5,7 Prozentpunkte mehr als sieben Tage zuvor. Für das Format lief es in dieser Altersklasse zuletzt im Dezember 2020 besser. Damit nicht genug: Die "heute-show" hatte am Freitag mehr 14 bis 49 Jahre alte Zuseher als jede andere Fernsehsendung in Deutschland: Mit 1,51 Millionen Zuschauern dieser Altersklasse landete man 0,04 Millionen vor der "Tagesschau" um 20 Uhr (Das Erste) und sogar 0,22 Millionen vor "Let's Dance" von RTL.

Auch insgesamt war die von Oliver Welke moderierte Sendung sehr gefragt. Mit 4,70 Millionen Zuschauern reichte es am Freitag für den fünften Platz in den TV-Charts. Die Reichweite bedeutete jedoch keinen neuen Bestwert, Anfang März schauten mehr Menschen zu. Im Anschluss blieben am Freitagabend beim Zweiten noch 2,45 Millionen Menschen dran, um sich eine neue Ausgabe von Jan Böhmermanns "ZDF Magazin Royale" anzusehen. Das ebenfalls halbstündige Format kam insgesamt auf 12,3 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen punktete man mit starken 17 Prozent.

Auch zuvor schon lief der Abend für den Sender aus Mainz ganz herausragend. 6,29 Millionen Menschen schauten zum Primetime-Start eine neue Folge von "Der Staatsanwalt", gemessen wurden 19,1 Prozent Marktanteil bei allen Zusehern. Ab 21:15 Uhr erreichte "Letzte Spur Berlin" im Schnitt noch 5,32 Millionen Zuschauer (16,8%). Die beiden Krimis kamen bei den 14- bis 49-Jährigen auf gute 8,7 sowie 7,5 Prozent Marktanteil.

Das Erste setzte derweil um 20:15 Uhr auf eine erfolgreiche Ausgabe von "Praxis mit Meerblick", 5,17 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten den 90 Minuten langen Film. Insgesamt kamen somit 15,8 Prozent Marktanteil zu Stande, auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief die Produktion angesichts von 7,2 Prozent über Senderschnitt. Federn lassen musste Das Erste am späteren Abend. Eine "Tatort"-Wiederholung ab 22:15 Uhr erreichte durchschnittlich 2,07 Millionen Zuschauer, die Quote lag bei 9,4 Prozent.





ZDFneo setzte ab dem späten Freitagabend auf die britische Serie "Pure" - rund 260.000 Menschen schauten ab 23:40 Uhr zu. Bei den 14- bis 49-Jährigen lagen die Quoten zunächst bei 1,2, dann auch bei bis zu 1,7 Prozent. Im Gesamtmarkt wurde mit der um 0:45 Uhr gestarteten Episode, die auf 2,5 Prozent kam, das beste Ergebnis erreicht.