"The Biggest Loser" ist in den vergangenen Wochen mal wieder eine sichere Bank für Sat.1 gewesen. Die Quoten der Abspeckshow stimmten am Sonntagvorabend regelmäßig und so beförderte der Sender das große Finale schließlich wieder in die Primetime. Dort tat sich die Show dann zwar etwas schwerer, zufrieden sein kann man mit den erzielten Werten aber dennoch. 1,86 Millionen Menschen sahen insgesamt zu, damit lag das Finale sogar leicht unter dem Staffeldurchschnitt.

In der werberelevanten Zielgruppe sahen sich 770.000 Menschen die letzte Ausgabe der Staffel an, das entsprach 10,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Den Senderschnitt konnte "The Biggest Loser" damit locker überspringen, der Staffelschnitt vor dem Finale lag aber bei noch etwas besseren 11,2 Prozent. Als Sat.1 im vergangenen Jahr das "Biggest Loser" Finale am Freitagabend zeigte, sahen mehr als zwei Millionen Menschen zu und der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 11,2 Prozent. Dennoch kann Sat.1 mit den jetzt erzielten Werten zufrieden sein. Ein "Akte Spezial" konnte am Montagabend allerdings nicht vom guten Vorlauf profitieren und fiel im Anschluss an das Finale auf 6,0 Prozent zurück.

Marktanteils-Trend: The Biggest Loser Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Trotz der guten Quoten ab 20:15 Uhr hatte Sat.1 in Sachen Primetime-Sieg nichts mitzureden. Die meisten Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren erreichte am Montag nämlich Vox mit einer neuen Ausgabe von "Die Höhle der Löwen", aber auch hier lohnt sich ein genauerer Blick. Mit 1,09 Millionen Zuschauern in dieser Altersklasse waren 13,5 Prozent drin. Insgesamt schalteten 2,04 Millionen Menschen ein. Das ist nicht nur ein Abschlag von mehr als 300.000 Zuschauern im Vergleich zum Staffelstart vor einer Woche, es ist auch die niedrigste Reichweite, die die Gründershow seit mehr als fünf Jahren eingefahren hat. Damals in Staffel zwei war das Quotenniveau der Vox-Löwen grundsätzlich noch niedriger als heute.

Am späten Abend erreichte bei Vox eine Ausgabe von "Goodbye Deutschland" noch sehr gute 9,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. In Summe kam der Sender so auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 9,2 Prozent und setzte sich damit vor Sat.1, das 8,2 Prozent erzielte. Aber auch bei Vox lief am Montag nicht alles glatt. "Shopping Queen" etwa startete mit 3,9 Prozent Marktanteil in die neue Woche. Die schwache Performance liegt wohl auch daran, dass es sich bei den Folgen in dieser Woche um Wiederholungen handelt. In jedem Fall zog "Shopping Queen" so auch das nachfolgende "Salonfähig" mit nach unten, das sich auch sonst schon eher schwer tut. Nun waren zum Wochenstart nur 1,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe drin - ein neues Allzeit-Tief.