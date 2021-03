Am vergangenen Freitag hat sich die Haustiershow "Wir lieben Tiere" bei RTL vorerst aus dem Nachmittagsprogramm verabschiedet - die Quoten blieben dabei so überschaubar wie in den Tagen zuvor (DWDL.de berichtete). Nun kehrte "110 - Echte Fälle der Polizei" zurück und auch dieses Format war mit 430.000 Zuschauern und 6,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ein Flop für den Sender. "Punkt 12" kam zuvor noch auf 12,4 Prozent beim jungen Publikum.

Auch zwei Ausgaben der "Superhändler" taten sich im Anschluss an die Polizisten schwer und erreichten lediglich 4,8 und 8,5 Prozent Marktanteil - viel zu wenig für RTL. Erst "Unter Uns" steigerte sich später auf deutlich bessere 11,2 Prozent. Die meisten Zuschauer im RTL-Programm unterhielt am Montag Günther Jauch: 3,68 Millionen Menschen sahen sich eine neue Folge von "Wer wird Millionär?" an, damit kam man auf 11,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Das war sogar noch etwas mehr als beim jungen Publikum, denn die 930.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren entsprachen hier 11,1 Prozent.

Mit "Wer wird Millionär?" lag RTL am Montag vor dem Ersten, wo sich die Doku "Wildes China" zur besten Sendezeit schwer tat und nur 2,57 Millionen Menschen erreichte, "hart aber fair" steigerte sich danach auf immerhin noch 2,96 Millionen. Dennoch blieben beide Sendungen bei einem einstelligen Marktanteil hängen, 8,1 und 9,6 Prozent beim Gesamtpublikum standen bei Doku und Talk letztendlich auf der Uhr. Deutlich besser machte es das ZDF, das mit dem Krimi "Nachtschicht - Blut und Eisen" 6,29 Millionen Menschen vor den TV-Geräten versammelte und damit so viele wie kein anderer Sender am Montag. Der Marktanteil lag bei starken 19,6 Prozent und auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 8,6 Prozent recht gut.

Und dann noch ein kurzer Blick auf ProSieben, wo sich "Young Sheldon" vom Allzeit-Tief der vergangenen Woche, als nur 6,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe drin waren, wieder ein gutes Stück erholt hat. In dieser Woche waren es wieder bessere 9,5 Prozent, 1,10 Millionen Menschen sahen insgesamt zu. Eine Wiederholung fiel dann aber auf 8,1 Prozent. Eine frische "Simpsons"-Episode lag im Anschluss bei 8,0 Prozent, eine Wiederholung brachte es auf 7,7 Prozent. Sämtliche "Big Bang Theory"-Folgen lagen danach ebenfalls bei einstelligen Werten.