Während mit RTL, dem ZDF und Sat.1 gleich drei Sender mit Shows um die Gunst der Zuschauer buhlten, setzte Das Erste auf einen Krimi und war damit erfolgreich. "Hartwig Seeler - Ein neues Leben" erreichte zur besten Sendezeit 6,02 Millionen Zuschauer und damit so viele wie kein anderes Format nach 20:15 Uhr, der Marktanteil lag bei starken 18,7 Prozent. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen war der Film mit 9,4 Prozent erfolgreich unterwegs.

Zufrieden sein kann man auch mit der "Sportschau", die es am Vorabend auf 4,73 Millionen Zuschauer brachte und damit auf fast eine Million Menschen mehr als Anfang April. 19,2 bei allen und 15,5 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern sind sehr gute Werte für den Sender. Da fällt es in der Gesamtbilanz dann auch nicht so sehr ins Gewicht, dass die Übertragung des Frauenfußball-Matches zwischen Deutschland und Australien am Nachmittag nur 1,33 Millionen Menschen vor die TV-Geräte lockte, 8,3 Prozent Marktanteil wurden hier beim Gesamtpublikum gemessen.

Mit der Fußball Bundesliga war jedenfalls auch Sky sehr erfolgreich unterwegs. 1,68 Millionen Menschen sahen sich die Konferenz am Nachmittag an, was zu 11,0 Prozent Marktanteil bei allen Zuschauern führte. Beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren waren es sogar noch deutlich bessere 19,4 Prozent. Das Topspiel zwischen Dortmund und Stuttgart verfolgten am Abend zudem 1,12 Millionen Menschen, hier wurden 4,2 bei allen und 8,7 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern gemessen.

Sky kam durch diese starken Werte auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 4,4 Prozent und setzte sich unter anderem vor RTLzwei und Kabel Eins (beide 4,3 Prozent). Selbst Sat.1 war mit seinen 5,5 Prozent nicht sehr weit entfernt. Das Erste brachte es beim jungen Publikum auf 7,1 Prozent am Samstag und war damit der dritterfolgreichste Sender. Insgesamt musste man sich mit 12,2 Prozent nur dem ZDF knapp geschlagen geben.