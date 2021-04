am 14.04.2021 - 09:28 Uhr

Mit einem Tagesmarktanteil von 4,2 Prozent landete ZDFneo am Dienstag auf einem beachtlichen sechsten Platz - und ließ beim Gesamtpublikum sowohl ProSieben als auch Kabel Eins hinter sich. Verglichen mit RTLzwei erzielte der öffentlich-rechtliche Sender sogar einen fast doppelt so hohen Wert. Insbesondere in der Primetime lief es für ZDFneo einmal mehr prächtig: Dort erreichte eine Wiederholung der Krimireihe "Ein starkes Team" durchschnittlich 2,20 Millionen Zuschauer - und damit mehr Zuschauer als jeder Privatsender um 20:15 Uhr.

Der Marktanteil belief sich auf 6,8 Prozent und zog danach sogar auf 8,9 Prozent an, als "Marie Brand und das Erbe der Olga Lenau" noch 2,13 Millionen Zuschauer bei ZDFneo hielt. Ganz so stark war der Sender beim jungen Publikum zwar nicht, doch auch hier kann man mit Marktanteilen von 2,4 und 2,2 Prozent zufrieden sein - zumal am Vorabend schon zwei Folgen von "Bares für Rares" auf jeweils mehr als zwei Prozent kamen und im weiteren Verlauf des Abends auch noch der Spielfilm "Endlich Witwer" überzeugte.

Den Tagessieg beim Gesamtpublikum heimste jedoch die "Tagesschau" ein, die alleine im Ersten auf 5,88 Millionen Zuschauer sowie 18,7 Prozent Marktanteil kam. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für die Nachrichtensendung mit 21,0 Prozent sogar noch besser. Gefragt war zudem erneut der Serien-Doppelpack: Während "Um Himmels Willen" von 5,36 Millionen Zuschauern gesehen wurde, hielt "In aller Freundschaft" noch 4,80 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher.

Das ZDF drehte dagegen erst später auf: Nur 2,29 Millionen Zuschauer sahen "ZDFzeit" um 20:15 Uhr, ehe "Frontal 21" auf 2,36 Millionen kam. Beide Sendungen erzielten damit jeweils nur etwas mehr als sieben Prozent Marktanteil. "Markus Lanz" kam dagegen um 23:15 Uhr mit 1,86 Millionen Zuschauern noch auf hervorragende 16,4 Prozent Marktanteil und überzeugte auch beim jungen Publikum mit 12,4 Prozent. Zum Vergleich: Der "Kölner Treff" verzeichnete im Ersten nur 920.000 Zuschauer.