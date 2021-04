Auch an diesem Freitag traten die Tänzer von "Let's Dance" von RTL und Luke Mockridge mit seiner Spielshow "Luke! Die Schule und ich" im direkten Duell in der Primetime gegeneinander an; und auch in dieser Woche gab es für Sat.1 wenig zu holen. Luke Mockridge kam mit seinem Format zur besten Sendezeit auf gerade einmal noch 1,10 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Die ermittelte Reichweite ist somit nur unwesentlich schlechter als in den Wochen zuvor, stellt dennoch aber einen neuen Negativ-Rekord dar. Bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich das Format passable 7,9 Prozent. Sat.1 selbst landete am Freitag bei einem Tagesmarktanteil von 7,3 Prozent. Lieber nicht daran denken will man als Verantwortlicher wohl, dass die Luke-Schulshow beispielsweise noch 2018 durchgehend zweistellige Werte und dabei mitunter sogar mehr als 14 Prozent erreichte.





Recht ordentlich schnitt am Abend ProSieben mit dem Film "Gods of Egypt" ab. Auf dem Sendeplatz am Freitagabend schwanken die Filmquoten in diesem Jahr zwischen grob sechseinhalb und zwölfeinhalb Prozent. Diesmal reihte sich der gezeigte Streifen fast in der Mitte ein: Mit 8,7 Prozent Marktanteil erzielte man also keinen Flop. Insgesamt schauten 1,81 Millionen Menschen ab drei Jahren zu. Wenig erfolgreich verlief derweil die Kabel-Eins-Primetime; drei US-Krimifolgen landeten bei zwischen 3,5 und 3,7 Prozent in der Zielgruppe. Gezeigt wurde ein Doppelpack von "Criminal Minds" und schließlich "Navy CIS".