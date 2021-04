am 21.04.2021 - 09:26 Uhr

Dank der Fußball-Bundesliga spielte Sky am Dienstagabend aus Quotensicht bei den 14- bis 49-Jährigen im Konzert der Großen mit und sortierte sich hinter RTL und Vox, aber noch vor RTL auf dem dritten Rang ein. Die Konferenz am Abend verfolgten im Schnitt insgesamt 1,42 Millionen Zuschauer, was schon beim Gesamtpublikum starken 4,8 Prozent Marktanteil entsprach, bei den 14- bis 49-Jährigen wurde mit im Schnitt 0,74 Millionen Zuschauern gar ein Marktanteil von 8,6 Prozent erzielt.

Schon am Vorabend übertrug Sky zudem die Partie zwischen Köln und Leipzig. 0,53 Millionen Zuschauer hatten hier im Schnitt ab 18:30 Uhr eingeschaltet, die Marktanteile beliefen sich auf 2,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 3,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Wer kein Sky-Abo hatte, konnte dann am späteren Abend auf die Zusammenfassung in der "Sportschau" zurückgreifen, deren Quoten allerdings eher mittelprächtig ausfielen: 1,88 Millionen Zuschauer sahen hier nach 23 Uhr im Schnitt zu, das entsprach beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 13,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 8,4 Prozent Marktanteil erzielt.