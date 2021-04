Wenige Wochen nach der Premiere bei TVNow war das Dokudrama "Der große Fake - Die Wirecard-Story" am Donnerstagabend bei RTL zu sehen - was schono alleine deshalb ein gutes Timing bedeutete, weil sich Vizekanzler Olaf Scholz nur Stunden zuvor dem Wirecard-Untersuchungsausschuss stellen musste. Belohnt wurde der Kölner Sender für seinen Themenabend dennoch nicht: Das Interesse an dem aktuellen Film hielt sich in Grenzen.

Lediglich 1,46 Millionen Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr ein, sodass der Marktanteil bei nur 4,8 Prozent lag. In der Zielgruppe ging "Der große Fake" zwar knapp vor dem "Kroatien-Krimi" als größter "Topmodel"-Verfolger hervor, doch mehr als 690.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sowie ein Marktanteil von 8,7 Prozent waren auch hier nicht drin. Immerhin: Das thematisch passende "Extra Spezial" steigerte sich danach auf 10,0 Prozent, das "Nachtjournal" erreichte zu später Stunde schließlich 14,9 Prozent Marktanteil.

Generell waren es nicht zuletzt die News-Formate, mit denen RTL am Donnerstag punktete. So ging "RTL aktuell" am Vorabend mit 3,63 Millionen Zuschauern als meistgesehene RTL-Sendung des Tages hervor und markierte zudem mit 24,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe den höchsten Marktanteil seit mehreren Jahren. Zur Mittagszeit war auch "Punkt 12" mit 14,9 Prozent gefragt. Selbst "Guten Morgen Deutschland" erwischte einen der besseren Tage und kam auf solide 10,2 Prozent.

Große Schwachstelle bleibt weiterhin der Nachmittag, wo "Die Superhändler" in Konkurrenz zu "Bares für Rares" auf gerade mal 280.000 Zuschauer sowie 4,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kamen. Eine weitere Folge erreichte danach - ebenso wie "110 - Echte Fälle der Polizei" zuvor - 7,8 Prozent. Erst mit "Unter uns" drang der Kölner Sender wieder in die Zweistelligkeit vor.