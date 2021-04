Haushoch hat ProSieben am Donnerstag in der Zielgruppe mit "Germany's next Topmodel" die Primetime dominiert. Durchschnittlich 1,55 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer trieben den Marktanteil der Castingshow auf hervorragende 20,4 Prozent. Damit übersprang "GNTM" erstmals seit Anfang des Monats wieder die 20-Prozent-Marke - im Übrigen schon zum fünften Mal in der laufenden Staffel.

Die Gesamt-Reichweite fiel mit 2,50 Millionen Zuschauern sogar so hoch aus wie seit der Anfang März gezeigten Umstyling-Folge aus. Auch hier lag der Marktanteil von "Germany's next Topmodel" mit 8,7 Prozent deutlich über den Normalwerten von ProSieben. Gemessen daran machte "red" im Anschluss fast zu wenig aus dem Vorlauf: Mit 940.000 Zuschauern sowie 11,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe war aber auch das Magazin noch erfolgreich.

Marktanteils-Trend: Germany's Next Topmodel Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Mit einem Tagesmarktanteil von 12,3 Prozent ging ProSieben zudem am Donnerstag als Marktführer bei den 14- bis 49-Jährigen hervor. Nebenan bei Sat.1 reichte es dagegen nur für 6,7 Prozent. Einzig "Navy CIS" schlug sich am Abend mit 1,92 Millionen Zuschauern sowie 7,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe noch halbwegs ordentlich, danach ging es für "Navy CIS: L.A.", "FBI" und "FBI: Most Wanted" auf Werte zwischen 5,1 und 5,5 Prozent bergab.

Schadensbegrenzung betrieb dagegen RTLzwei, wo die Doku-Reihe "Hart in Fahrt" erst um 22:15 Uhr lief und damit zwei Stunden später als zunächst geplant. Trotzdem schalteten 600.000 Zuschauer ein - und damit fast so viele wie zuletzt in der Primetime. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei guten 6,8 Prozent, nachdem zuvor schon "Hartes Deutschland" diesen Wert verbuchte. Auch die "Ghostbusters" erzielten bei Vox einen Marktanteil von 6,8 Prozent in der Zielgruppe.

Nichts zu holen gab's dagegen für "Die Klinik", die mit 3,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nur knapp über dem Tiefstwert der Vorwoche lag. Insgesamt zählte die Doku im Schnitt 660.000 Zuschauer, ehe das "K1 Magazin" mit 440.000 Zuschauern sowie 3,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ebenfalls enttäuschte.