Mit "Doktor Ballouz" ist dem ZDF in den vergangenen Wochen ein erfolgreicher Serienstart gelungen - wenn auch vorwiegend beim älteren Publikum. Zum Staffel-Finale verbuchte die Serie nun jedoch auch bei den 14- bis 49-Jährigen steigende Quoten: Auf Marktanteile von 5,2 und 6,8 Prozent brachten es die beiden am Donnerstagabend ausgestrahlten Folgen, nachdem zuletzt konstant weniger als fünf Prozent erzielt wurden. Insgesamt startete "Doktor Ballouz" dagegen mit seinem Tiefstwert: 4,37 Millionen Zuschauer waren um 20:15 Uhr dabei, das Staffel-Finale selbst kam anschließend jedoch mit 4,64 Millionen Zuschauern auf 14,8 Prozent Marktanteil.

Den "Kroatien-Krimi" im Ersten konnte "Doktor Ballouz" jedoch nicht überholen. Dieser zählte durchschnittlich 5,56 Millionen Zuschauer sowie 17,6 Prozent Marktanteil und war auch beim jungen Publikum mit 8,5 Prozent ein ganzes Stück erfolgreicher - hier lag der "Kroatien-Krimi" in etwa auf Augenhöhe mit dem Wirecard-Drama bei RTL. Den Tagessieg fuhr derweil die "Tagesschau" ein, die alleine im Ersten von 5,70 Milliionen Zuschauern gesehen wurde und auf 18,9 Prozent Marktanteil kam. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen setzten sich die ARD-Nachrichten mit 1,56 Millionen Zuschauern sowie noch besseren 21,6 Prozent Marktanteil an die Spitze.

Gut lief es zudem schon zwei Stunden zuvor für "Wer weiß denn sowas?", das auf 3,48 Millionen Zuschauer und einen hervorragenden Marktanteil von 19,1 Prozent beim Gesamtpublikum kam, ehe sich "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" vor 2,40 Millionen Zuschauern zurückmeldete. Der Marktanteil ging zwar auf 10,1 Prozent zurück, lag aber deutlich über den Werten, die "Die Krankenschwestern" von "In aller Freundschaft" in den vergangenen Wochen auf diesem Sendeplatz erzielten. Beim jungen Publikum reichte es dagegen für lediglich 5,0 Prozent Marktanteil.

Am späten Abend lief es dank "Nuhr im Ersten" noch eimnal gut: 2,07 Millionen Zuschauer sahen die Kabarettshow und sorgten für 12,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sowie 9,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Im ZDF schaffte "Markus Lanz" sogar 10,6 Prozent beim jungen Publikum. Insgesamt erreichte der Talk mit 1,99 Millionen Zuschauern starke 17,7 Prozent Marktanteil, nachdem "Maybrit Illner" zuvor auf 3,17 Millionen sowie 15,4 Prozent gekommen war.