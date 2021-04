In den vergangenen Jahren war "Luke! Die Schule und ich" stets für zweistellige Marktanteile gut. Bei der diesjährigen Staffel gelang dagegen nur die am Karfreitag ausgestrahlte Folge der Sprung über die Marke von zehn Prozent - und das wohl auch nur, weil die Sat.1-Show an diesem Abend nicht gegen "Let's Dance" antreten musste. Immerhin: Das Staffel-Finale schlug sich noch einmal wacker.

Mit 690.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren verzeichnete "Luke! Die Schule und ich" am Freitag einen Marktanteil von 9,0 Prozent und damit über einen Prozentpunkt mehr als die Folge der Vorwoche. Insgesamt konnte sich die Sendung mit 1,26 Millionen Zuschauern vom Reichweiten-Tief erholen. Für das Bühnenprogramm "Ausrasten für Anfänger" von Kaya Yanar reichte es anschließend aber schon nur noch für 6,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

"Let's Dance" präsentierte sich dagegen bei RTL weiterhin äußerst stabil und fuhr mit 1,41 Millionen jungen Zuschauern sowie stolzen 19,0 Prozent Marktanteil den Tagessieg ein. Einen besseren Marktanteil erzielte die Tanzshow zuletzt vor mehr als einem Monat. Und auch insgesamt sah es gewohnt prächtig aus: 4,19 Millionen Zuschauer sorgten hier für 14,9 Prozent Marktanteil.

Zufrieden kann man in Köln außerdem mit der Quoten-Entwicklung von "Darf er das?" sein, denn die "Chris-Tall-Show" konnte ihren Aufwärtstrend weiter fortsetzen und diesmal noch 1,55 Millionen Zuschauer sowie einen Marktanteil von 14,9 Prozent in der Zielgruppe verbuchen. Die Stärke in der Primetime verhalf RTL dann auch zur klaren Marktführerschaft: Mit 13,6 Prozent lag der Privatsender am Freitag über fünf Prozentpunkte vor dem Zweitplatzierten.