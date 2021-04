am 24.04.2021 - 09:14 Uhr

Das ZDF hat am Freitagabend mit Serien, Nachrichten und Satire den Geschmack des Publikums getroffen. 5,29 Millionen Zuschauer entschieden sich in dieser Woche für "Der Alte", sodass der Marktanteil um 20:15 Uhr zunächst bei 17,0 Prozent lag. Mehr Zuschauer verzeichnete nur die "Tagesschau". Auch "Letzte Spur Berlin" erwies sich im weiteren Verlauf des Abends mit 4,80 Millionen Zuschauern erneut als Erfolg für die Mainzer, die damit in der Primetime vor dem Ersten lag, wo ein Film der Reihe "Klara Sonntag" von 4,64 Millionen Zuschauern gesehen wurde.

Während im Ersten danach jedoch die Quoten sanken, war das ZDF weiter erfolgreich - zunächst mit dem "heute-journal", das von 4,28 Millionen Zuschauern gesehen wurde, danach mit der "heute-show", deren Reichweite mit 4,86 Millionen Zuschauern so hoch ausfiel wie seit mehreren Wochen nicht mehr. Der Marktanteil der Nachrichtensatire belief sich auf 19,1 Prozent und fiel auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 18,2 Prozent stark aus.

Jan Böhmermann konnte diese Flughöhe zumindest beim jungen Publikum halten und schnitt mit seinem "ZDF Magazin Royale" hier so gut ab wie seit zwei Monaten nicht mehr - auf beachtliche 17,8 Prozent belief sich der Marktanteil der Show. Insgesamt blieben nach der "heute-show" noch 2,51 Millionen Zuschauer dran. "aspekte" tat sich später am Abend mit 1,06 Millionen Zuschauern sowie 7,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum schon deutlich schwerer, erzielte jedoch bei den 14- bis 49-Jährigen den besten Marktanteil des laufenden Jahres. Starke 9,6 Prozent erzielte das Kulturmagazin.

Eine sichere Bank waren am Freitagabend aber auch einmal mehr die Talkshows in den Dritten Programmen, allen voran "3nach9", das im NDR Fernsehen bundesweit von 1,08 Millionen Zuschauern gesehen wurde und für 5,0 Prozent Marktanteil sorgte. Der "Kölner Treff" brachte es im WDR noch auf 620.000 Zuschauer. Für das neue Format "Freitagnacht Jews" mit Daniel Donskoy, das seinen Platz eigentlich ohnehin in der Mediathek haben soll, begeisterten sich anschließend jedoch nur noch 150.000 Menschen.