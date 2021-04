Die ersten Staffeln waren noch mittwochs zu sehen, nun ist also der Freitag der Tag, an den sich Fans von "Magnum P.I." gewöhnen müssen. Der Auftakt verlief jedoch mit Blick auf die Quoten noch ausbaufähig: Zwar brachten es die beiden Folgen der Vox-Serie auf immerhin 1,03 Millionen beziehungsweise 1,10 Millionen Zuschauer, doch in der Zielgruppe reichte es nur für Marktanteile von 4,4 und 4,0 Prozent.

Als schlechte Idee erwies sich zudem die Programmierung einer Wiederholung um 22:08 Uhr: Zu diesem Zeitpunkt sackte der Marktanteil von Vox auf gerade mal 2,9 Prozent ab und auch "Chicago Fire" blieb danach bei mageren 2,8 Prozent hängen. Kabel Eins machte es mit seinen US-Serien kaum besser und kam den Abend über meist nur auf Werte unter vier Prozent. Besser erging es RTLzwei, das mit dem Spielfilm "Ghost Rider" gute 6,5 Prozent erzielte und damit gar nicht so weit hinter den "Power Rangers" bei ProSieben landete. Diese mussten sich mit 7,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe begnügen.

Bei Vox blieb die Lage unterdessen auch am Nachmittag durchwachsen: Nachdem zuletzt mehrfach mehr als sechs Prozent Marktanteil für "Allererste Sahne" drin waren, kam die neue Backshow am Freitag nicht über 3,7 Prozent hinaus. Insgesamt schalteten sogar so wenige ein wie noch nie - nur 240.000 Zuschauer zählte das Format. Um 14:00 Uhr kam "4 Mütter reden Klartext" schon auf nur 4,5 Prozent Marktanteil und selbst "Shopping Queen" erwischte mit 4,9 Prozent einen gebrauchten Tag.

Besserung setzte erst am Vorabend ein, als "First Dates" auf 9,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam und damit auf einen der besten Werte des Jahres. 880.000 Zuschauer konnten sich für die Datingshow begeistern, ehe "Das perfekte Dinner" von 1,27 Millionen gesehen wurde. Der Marktanteil fiel in der Zielgruppe mit 8,2 Prozent zugleich so gut aus wie seit Mitte März nicht mehr.