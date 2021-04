am 25.04.2021 - 09:18 Uhr

Normalerweise ist einem Krimi am Samstagabend aus Qutoensicht schwer beizukommen, in dieser Woche stand dem Publikum der Sinn aber offenbar eher nach Lustigerem: Der Film "Wer einmal stirbt, dem glaubt man nicht" u.a. mit Julia Koschitz und Heino Ferch lockte 6,12 Millionen Zuschauer zum Ersten, was für hervorragende 19,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und die klare Primetime-Marktführung reichte. Nur die "Tagesschau" hatte mit 7,73 Millionen Zuschauern allein im Ersten eine noch höhere Reichweite. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 8,7 Prozent Marktanteil für den Film ebenfalls gut aus.

Da konnte das ZDF mit einer weitere Folge aus der Reihe "Herr und Frau Bulle" bei Weitem nicht mithalten. Mit 4,39 Millionen Zuschauern blieb der Krimi über eine Million Zuschauer hinter der Reichweite der letztjährigen Folge zurück. Trotzdem reichte es noch für gute 14,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf 6,7 Prozent.

Und während im ZDF eine alte Folge der Serie "Die Chefin" im Anschluss die Reichweite mit 4,18 Millionen Zuschauern recht stabil halten konnte, folgte für Das Erste nach dem Primetime-Film ein steiler Absturz: "Zwischen zwei Herzen" musste sich ab 21:45 Uhr mit nur 2,44 Millionen Zuschauern und mageren 9,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum zufrieden geben. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen ging's deutlich auf 5,3 Prozent Marktanteil bergab.

Die Bundesliga-"Sportschau" hatte am Vorabend unterdessen ein paar Zuschauer weniger als zuletzt, blieb mit 4,5 Millionen Zuschauern und Marktanteilen von 20,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 17,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen aber trotzdem eine Bank. Das ZDF kam mit dem "Aktuellen Sportstudio" am späten Samstagabend hingegen mit 1,94 Millionen Zuschauern nicht über magere 11,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum hinaus. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,0 Prozent Marktanteil erzielt.