am 25.04.2021 - 09:37 Uhr

Der Film "7 Zwerge - Der Wald ist nicht genug" bescherte Super RTL am Samstagabend um 20:15 Uhr einen hervorragenden Marktanteil von 4,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 820.000 Zuschauer hatten hier insgesamt eingeschaltet. Doch Licht und Schatten lagen nah beieinander: Die neue Krimiserie "Carter", die der Sender gerade mit einer Event-Programmierung zu etablieren versucht und seit Donnerstag jeden Abend zwei Folgen zeigt, nutzte auch die starke Vorlage wenig.

Schon die erste Folge des Abends kam ab 22:18 Uhr nur noch auf 1,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, eine Stunde später ging der Marktanteil dann noch auf 0,8 Prozent zurück. 140.000 Zuschauern waren hier nur noch vor dem Fernseher dabei, 240.000 waren es für die erste Episode des Abends gewesen. Ein ähnliches Bild hatte sich auch schon am Freitag gezeigt: Die zweite Folge war mit ebenfalls nur 0,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen schwächer als die erste, die mit 1,1 Prozent auch schon nicht überzeugte. Am Donnerstag hatte es zum Auftakt für 1,6 und 1,5 Prozent Marktanteil gereicht.

Der Super-RTL-Konkurrent Disney Channel erreichte um 20:15 Uhr zwar keinen solchen Ausschlag nach oben wie "7 Zwerge", kann mit den 1,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen für "Luis und die Aliens" aber trotzdem zufrieden sein. "Ralph reichts" blieb im Anschluss mit 1,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe auf einem ähnlichen Quotenniveau.

Erfreulich ließ sich der Abend auch für RTLzwei an, wo "Die Wolke" gute 5,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen konnte, ehe "Systemfehler - Wenn Inge tanzt" noch auf 5,0 Prozent kam. Damit platzierte sich RTLzwei vor Vox, wo sich "Self/less - Der Fremde in mir" schon um 20:15 Uhr mit 5,0 Prozent zufrieden geben musste, ehe die "Ghostbusters" den Marktanteil noch auf 3,6 Prozent sinken ließen. Bei Kabel Eins steigerte sich "MacGyver" nach schwachen 3,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen um 20:15 Uhr mit der zweiten Folge vorübergehend auf 4,9 Prozent, danach ging's mit "Lethal Weapon" aber unter die 3-Prozent-Marke. Ein unspektakulärer Abend war's hingegen für ProSieben, wo "Planet der Affen: Survival" und "Planet der Affen: Prevolution" Marktanteile von 8,3 und 8,5 Prozent in der klassischen Zielgruppe holten.