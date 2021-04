Eine Dauerlösung mag es sicherlich nicht sein, am Nachmittag auf Wiederholungen der "Versicherungsdetektive" zu setzen, doch zumindest zum Start hat das neue Programmschema durchaus gut funktioniert. Ungewöhnlicherweise verzeichnete RTL am Montag durchweg zweistellige Marktanteile mit seinem Nachmittagsprogramm - so auch um 16 Uhr, wo "Die Versicherungsdetektive" auf immerhin 10,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sowie insgesamt 600.000 Zuschauer kamen.

Auch die beiden "Superhändler"-Folgen schlugen sich zuvor mit Werten von 10,7 und 10,3 Prozent ein ganzes Stück besser als das zuletzt in der Regel der Fall war. Später am Nachmittag hielten sich "Unter uns" und "Explosiv" ebenfalls bei knapp mehr als zehn Prozent, ehe "Exclusiv" und "RTL aktuell" schließlich mit Werten von 13,8 und 19,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen den Quoten-Turbo zündeten.

Der lässt in den Morgenstunden dagegen weiter auf sich warten. So verzeichnete "Guten Morgen Deutschland" am Montag durchschnittlich 240.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 7,2 Prozent in der Zielgruppe - dass die Sendung neuerdings erst wieder um 6 Uhr startet, hat also vorerst nicht geholfen. Das "Sat.1-Frühstücksfernsehen" war einmal mehr ungleich stärker und punktete mit 18,6 Prozent Marktanteil sowie 660.000 Zuschauern und auch das "Morgenmagazin" von ARD und ZDF lag mit zusammengerechnet 15,2 Prozent beim jungen Publikum weit vor RTL.

Desolat schlug sich indes ProSieben mit der Wiederholung der Oscar-Verleihung, die ab 5:36 Uhr mit gerade mal 2,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe unterging. Immerhin: Die Live-Übertragung hatte sich ab 3 Uhr zunächst auf immerhin 11,2 Prozent gesteigert, blieb aber ein ganzes Stück von den Vorjahres-Quoten entfernt - damals hatte es in der Nacht noch für 18,5 Prozent gereicht. Insgesamt blieben diesmal bloß 110.000 Zuschauer wach nach 290.000 Zuschauern im Vorjahr.