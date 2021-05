Der Quoten-Trend der neuen Sat.1-Show "5 Senses for Love - Heirate dein Blind Date" zeigt in die richtige Richtung. Nachdem das Format Mitte April mit weniger als 800.000 Zuschauern und kaum mehr als sechs Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einen ziemlich schwachen Start hinlegte, ging es zuletzt Woche für Woche nach oben - und in dieser Woche gab's abermals neue Bestwerte. Erstmals gelang "5 Senses of Love" der Sprung über die Millionen-Marke: Immerhin 1,07 Millionen Zuschauer zählte Sat.1 am Mittwochabend und damit 140.000 mehr als sieben Tage zuvor.

Beim Gesamtpublikum reichte das zwar nur für weiterhin überschaubare 3,7 Prozent Marktanteil, doch vor allem das junge Publikum findet zunehmend Gefallen an der Show. Dort bewegte sich "5 Senses of Love" mit 670.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren sowie 8,9 Prozent Marktanteil sogar ziemlich klar über dem Sat.1-Schnitt. Direkt danach sackte die Wiederholung von "Plötzlich arm, plötzlich reich" allerdings auf magere 4,5 Prozent ab. Insgesamt blieben lediglich 420.000 Zuschauer dran, um das "Tauschexperiment" zu sehen.

Zuschauer-Trend: 5 Senses for Love Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Die Marktführerschaft in der Zielgruppe ergatterte sich am Mittwochabend unterdessen RTL, wo "Mario Barth deckt auf!" mit einem Special zu sehen war und gute 12,8 Prozent Marktanteil verzeichnete, ehe "Stern TV" noch 12,9 Prozent erzielte. Insgesamt verbuchte Barth im Schnitt 2,45 Millionen Zuschauer. Überzeugende Quoten gab es zudem um Mitternacht noch für das "Nachtjournal", das dem Sender einen Marktanteil von 13,8 Prozent in der Zielgruppe bescherte. Auch die Tagesmarktführerschaft war RTL letztlich nicht zu nehmen.

Mit Blick aufs Gesamtpublikum holte sich dagegen der ARD-Film "Goldjungs" den Sieg in der Primetime. Mit 4,87 Millionen Zuschauern erreichte die Erstausstrahlung einen Marktanteil von 15,8 Prozent und lag damit klar vor der "Terra X-Show", die im ZDF von 3,92 Millionen Zuschauern gesehen wurde. Beim jungen Publikum waren für beide Sender jeweils mehr als acht Prozent Marktanteil drin. Später am Abend gelang dem ZDF hier sogar die Zweistelligkeit: Das "heute-journal" erzielte 10,2 Prozent, "Markus Lanz" 11,1 Prozent und das "heute-journal Update" sogar 12,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.