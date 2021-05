Nur vier Rennen in dieser Formel-1-Saison sind auch im Free TV bei RTL zu sehen. Das zweite davon zeigte der Sender am Sonntag, dabei sahen aber so wenige Menschen zu wie schon lange nicht mehr bei einem regulären Nachmittagsrennen. Nur 2,50 Millionen Menschen verfolgten das Rennen aus Spanien, 510.000 davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Schlechter lief es in den vergangenen Jahren eigentlich nur, wenn man Rennen in den frühen Morgenstunden zeigte. Auch das Mitte April von RTL übertragene Rennen aus Imola kam auf mehr als vier Millionen Zuschauer.

Während die Reichweiten also spürbar zurück gingen, sah es bei den Marktanteilen gar nicht so schlecht aus. 23,2 Prozent Marktanteil erzielte RTL insgesamt, beim jungen Publikum waren es 19,0 Prozent. Im Vergleich zum Imola-Rennen war man hier sogar noch ein wenig erfolgreicher. Das ist ein Hinweis darauf, dass die gesamte TV-Nutzung am Sonntag deutlich geringer ausfiel, Grund dafür könnte das deutschlandweit sehr gute Wetter sein. Das bekam übrigens auch Sky zu spüren: Mit 460.000 Gesamtzuschauern war es das bis dato schwächste Rennen der Saison. Mit 4,3 bei allen und 9,3 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern lief es aber dennoch sehr gut.

Doch zurück zu RTL, wo in der Primetime das Finale der ersten "Ninja Warrior Germany - Allstars"-Staffel zu sehen war. Nachdem die Show in den vergangenen Wochen enttäuschte und teilweise sogar in den einstelligen Bereich gefallen war, sah es zum Abschluss besser aus. 1,03 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgten für 13,6 Prozent Marktanteil und damit den besten Wert seit dem Start. Insgesamt sahen 1,92 Millionen Menschen zu. Im Schnitt erzielte die Show am hart umkämpften Sonntagabend in den zurückliegenden Wochen 11,5 Prozent Marktanteil. "Temptation Island" versagte im Anschluss an diesem Sonntag mit nur 8,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Bei Vox tat sich in der Primetime ein Muttertags-Special von "Grill den Henssler" wieder schwerer als in der vergangenen Woche, als bei der 100. Ausgabe noch 8,9 Prozent Marktanteil gemessen wurden. Jetzt waren es nur 6,8 Prozent, 1,32 Millionen Menschen sahen zu. Am Vorabend war "Ab ins Beet" erfolgreicher, die Garten-Soap kam auf 1,43 Millionen Gesamtzuschauer und 9,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Einen soliden Start legte unterdessen "Das große Backen - Die Profis" in Sat.1 hin. Mit 1,01 Millionen Zuschauer setzte es zwar ein Allzeit-Tief, das dürfte aber wohl auch am Wetter gelegen haben. Der Marktanteil in der Zielgruppe betrug 8,8 Prozent. Das ist ein ordentliches Ergebnis und vor einem Jahr steigerte sich die Show von diesem Niveau aus noch auf zweistellige Werte im Verlauf der Staffel. Mit "Fack ju Göhte 2" kam Sat.1 in der Primetime zudem auf 9,5 Prozent. Zufrieden sein kann man auch bei ProSieben: Dort erreichte "X-Men: Dark Phoenix" ab 20:15 Uhr 11,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,83 Millionen Menschen sahen insgesamt zu. "X-Men: Zukunft ist Vergangenheit" hielt sich danach bei ebenfalls guten 10,8 Prozent.