Für Shows wie den ZDF-"Fernsehgarten" ist die Corona-Pandemie eine ganz besondere Herausforderung. Mit viel Publikum versucht man in Normalzeiten, gute Stimmung in die Wohnzimmer der Zuschauer zu bringen. Das Publikum war 2020 nicht mit dabei und auch in diesem Jahr ging es erst einmal ohne Zuschauer vor Ort auf dem Lerchenberg los. Die Reichweite fiel mit 1,43 Millionen dann auch recht überschaubar aus. Das waren rund 400.000 weniger als im Schnitt des vergangenen Jahres. 2020 sahen zum Auftakt außerdem 1,86 Millionen Menschen zu, ein Jahr davor waren es noch mehr als zwei Millionen.

Ein Teil der Zuschauereinbußen ist mit Sicherheit aber auch auf das Kaiserwetter in Deutschland zurückzuführen. Mit 14,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum lief es für Andrea Kiewel auch ähnlich gut wie im vergangenen Jahr. Bei den 14- bis 49-Jährigen gibt’s aber noch Steigerungspotenzial, hier war der Erfolg mit 6,3 Prozent recht überschaubar. Das neue "Heimliche Helden" mit Giovanni Zarrella hatte im Anschluss übrigens Probleme: Nur 880.000 Menschen sahen zu und sorgten so für 9,0 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum wurden gar nur 3,8 Prozent gemessen - und das trotz Werbung vorab im "Fernsehgarten".

In der Primetime unterhielt das ZDF mit "Marie fängt Feuer" exakt 4 Millionen Zuschauer und 13,0 Prozent Marktanteil. Das sind gute Werte, gegen den "Tatort" hatte man aber keine Chance. Dieser erreichte mit dem neuesten Fall aus Österreich nämlich 8,82 Millionen Zuschauer und sicherte sich so den Tagessieg. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen stand der "Tatort" an der Spitze der Quotencharts, hier lag die Reichweite bei 1,75 Millionen. Während beim Gesamtpublikum starke 28,7 Prozent Marktanteil gemessen wurden, waren es bei den jüngeren Zuschauern noch 21,6 Prozent.

Wie gehabt hatte der Österreich-"Tatort" damit etwas weniger Zuschauer als die anderen Ermittlerteams. Im Schnitt erreichte die Krimireihe in diesem Jahr 9,89 Millionen Zuschauer, der Fall aus Münster unterhielt vor einer Woche mehr als 14 Millionen Menschen. Dadurch war auch "Anne Will" etwas schwächer unterwegs als in den vergangenen Wochen. Am Sonntag war unter anderem Armin Laschet zu Gast. Mit 3,61 Millionen Zuschauern lag man aber recht deutlich unter dem Staffelschnitt, der bei mehr als vier Millionen liegt. 13,9 Prozent Marktanteil betrug der Marktanteil insgesamt. Bei den 14- bis 49-Jährigen kratzte die Talkshow an der Zweistelligkeit, 9,9 Prozent wurden hier gemessen.