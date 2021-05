In den vergangenen Monaten hat Kabel Eins Doku eine echte Rekordjagd hingelegt. Erst Ende März erzielte man mit 2,1 Prozent den besten Tagesmarktanteil aller Zeiten, Ende April waren es dann schon 2,3 Prozent und nun schraubte man den Rekord am vergangenen Sonntag noch einmal deutlich auf 2,6 Prozent nach oben. Damit war der Dokusender in der Zielgruppe der erfolgreichste Nischensender. Nitro sortierte sich knapp dahinter mit 2,5 Prozent ein.

Kabel Eins Doku drehte vor allem in der Nacht auf: Ab Mitternacht lag man mit seinen Doku-Reihen bei konstant mehr als 3,0 Prozent Marktanteil. Aber auch um 20:15 Uhr kam man mit "Die Schatzsucher von Oak Island" schon auf sehr gute 2,5 Prozent, 370.000 Menschen sahen sich die Sendung an. Alles in allem war es also ein mehr als erfolgreicher Tag für den Sender, der damit seinen Aufwärtstrend unterstreicht.

In der Primetime lag der Privatsender auch vor ZDFinfo, das mit "DNA-Spuren in die Geschichte: Erbe der Steinzeit" zwar 250.000 Menschen unterhielt, damit aber nur 0,4 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum holte. Der Tagesmarktanteil des Senders lag aber bei hervorragenden 2,3 Prozent, dementsprechend lief es zu anderen Zeiten des Tages weitaus besser. Auch ZDFinfo war beispielsweise am späten Abend sehr gefragt: "Aufgedeckt: Blackbeards Schiff" kam ab kurz vor Mitternacht auf 3,3 Prozent, eine weitere Doku steigerte sich danach sogar auf 5,7 Prozent.

Zwischen den Dokusendern sortierte sich am Sonntag Nitro mit 2,5 Prozent Tagesmarktanteil ein. Hier lag "CSI: Miami" zu Beginn der Primetime zwar nur bei 1,8 Prozent Marktanteil, im Verlauf des Abend steigerten sich die Serien aber noch auf bis zu 5,4 Prozent. Und auch in der Daytime sah es für "Top Gear" mit bis zu 4,3 Prozent richtig gut aus.