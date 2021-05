Noch ein Show-Neustart bei RTL: Nachdem sich am Dienstagabend "Murmel Mania" mit 14,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe den Primetime-Sieg erkämpfte, lief am Mittwochabend um 20:15 Uhr die erste von vier Episoden von "Du musst dich entscheiden". Mario Barth und Jürgen Vogel duellieren sich darin, Katrin Bauerfeind moderiert. Das Zuschauerinteresse blieb eher überschaubar: Insgesamt verfehlte die Sendung die Zwei-Millionen-Marke, sie landete im Schnitt bei 1,96 Millionen. Und in der Zielgruppe wurden 11,7 Prozent Marktanteil ermittelt, ein nur halbwegs passabler Wert. Immerhin war die Show somit das stärkste Primetime-Format des Privatfernsehens bei den Werberelevanten.

Dennoch musste RTL am Mittwochabend eine neue "Aktenzeichen XY"-Folge vorbeiziehen lassen. Die Fahndungssendung mit Rudi Cerne holte diesmal 14,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Zuletzt lief es für die Live-Sendung im Februar 2021 (damals mit 15%) noch stärker. Insgesamt kam die 90 Minuten lange Produktion übrigens auf 5,39 Millionen Zuschauer. Stark unterwegs war das Zweite schließlich auch am späteren Abend. Eine um kurz vor 23 Uhr gestartete Ausgabe von "ZDFzoom" landete bei den 14- bis 49-Jährigen bei neun Prozent Marktanteil. 2,14 Millionen Menschen sahen die Reportage zum Thema "Geldwäsche-Paradies Deutschland". Zuletzt hatte "ZDFzoom" im Januar 2021 mehr Zuschauer. "Markus Lanz" talkte danach noch vor 1,88 Millionen Zuschauern (15,2%).



Somit war dessen Gesprächsrunde gefragter als "maischberger. Die Woche" im Ersten – ab kurz nach 23 Uhr wurden dafür im Schnitt 1,28 Millionen Zuschauer gemessen. Die Quote im Gesamtmarkt lag bei 8,4 Prozent. Begonnen hatte die Primetime des Ersten übrigens mit einem "Brennpunkt" zum Thema "Eskalation zwischen Israel und den Palästinensern". 4,42 Millionen Menschen (15,2%) schauten zu. Der "Brennpunkt" war auch bei den jungen Menschen sehr gefragt, hier lag die ermittelte Quote bei 12,8 Prozent. Die ab 20:30 Uhr gezeigte Film-Wiederholung von "Alles Isy" kam auf 3,21 Millionen Zuschauer.

In Sachen Tagesmarktanteil gewann am Mittwoch dennoch RTL - mit im Schnitt 11,1 Prozent. Zweiter wurde das ZDF mit 8,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Im Gesamtmarkt ging die Pole Position an die Mainzer. Hier dominierten sie mit 15,2 Prozent, dahinter folgte Das Erste mit 10,6 Prozent.