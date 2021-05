Auch wenn Sat.1 mit vielen Problemen zu kämpfen hat - auf sein "Frühstücksfernsehen" kann sich der Privatsender seit jeher verlassen. Die Quoten vom Mittwoch sind jedoch besonders bemerkenswert: Nicht nur, dass das Live-Magazin im Schnitt auf 590.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 15,0 Prozent beim Gesamtpublikum kam - in der Zielgruppe drehte das "Frühstücksfernsehen" mit einem Marktanteil von 22,4 Prozent sogar regelrecht auf. Das war der beste Werte seit mehr als elf Jahren.

Gegen 6:30 Uhr lag der Sat.1-Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sogar zeitweise bei mehr als 30 Prozent. Schon am Tag zuvor hatte das "Frühstücksfernsehen" mehr als 21 Prozent Marktanteil im Schnitt erzielen können. Umso bitterer, wie wenig der Sender aus dem Rückenwind macht: So schaffte eine Wiederholung der "Ruhrpottwache" am Mittwoch um 10:00 Uhr schon nur noch 7,8 Prozent, ehe eine weitere Folge auf 3,9 Prozent abstürzte. Auch "Mein dunkles Geheimnis" konnte am Vormittag mit nur 3,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe überhaupt nichts reißen.

Erst um 14 Uhr gelang Sat.1 mit "Auf Streife" zumindest vorübergehend wieder der Sprung in die Zweistelligkeit. Davon ist man am Vorabend wie gehabt weit entfernt, auch wenn "Rolling - Das Quiz mit der Münze" in diesen Tagen offensichtlich für einen leichten Aufwärtstrend sorgen kann. Nachdem die Show am Dienstag immerhin 5,4 Prozent Marktanteil erzielte, waren am Mitttwoch 5,8 Prozent für die Show mit Ross Antony drin. Insgesamt schalteten 790.000 Zuschauer ein. Das "Buchstaben-Battle" zählte danach 810.000 Zuschauer. sowie 5,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Wie groß die Macht von Sat.1 zumindest am Morgen ist, zeigt derweil der Blick auf die Konkurrenz: Da kam "Guten Morgen Deutschland" bei RTL auf gerade mal 8,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sowie insgesamt durchschnittlich 210.000 Zuschauer. Deutlich stärker als RTL ist auch das "Morgenmagazin", das bei ARD und ZDF zusammen auf mehr als 16 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum kam. Insgesamt lockte das "Moma" am Mittwoch auf beiden Sendern im Schnitt 810.000 Zuschauer vor den Fernseher.