Auch eine Woche vor dem Finale präsentiert sich "Let's Dance" weiter in bestechender Form. Auch wenn der Marktanteil in der Zielgruppe ein wenig zurückging, so lag er nun schon die dritte Woche in Folge über der Marke von 20 Prozent. Genau genommen sorgten 1,39 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer für starke 20,4 Prozent Marktanteil - und den Tagessieg gab's inklusive. Insgesamt verfolgten 4,41 Millionen Zuschauer die Tanzshow bei RTL, sodass der Marktanteil auch hier mit 16,3 Prozent sehr gut ausfiel. Nur zwei Folgen der laufenden Staffel lockten mehr Menschen vor den Fernseher.

Beim jungen Publikum konnte am Freitag neben der "Tagesschau" einzig die "heute-show" mit "Let's Dance" mithalten. Die Nachrichtensatire verzeichnete bei Jung und Alt gleichermaßen einen Marktanteil von 18,5 Prozent und lockte ab 22:30 Uhr insgesamt 4,48 Millionen Zuschauer zum ZDF. Zu Beginn des Abends war bereits "Der Alte" mit 5,44 Millionen Zuschauern sowie 18,0 Prozent Marktanteil als Tagessieger hervorgegangen. "Letzte Spur Berlin" brachte es direkt danach noch auf 4,77 Millionen, ehe das "heute-journal" von 3,76 Millionen Zuschauern gesehen wurde.

Ebenfalls erfolgreich war zunächst auch die ARD-Reihe "Das Kindermädchen", die mit einer neuen Folge auf 4,63 Millionen Zuschauer sowie 15,3 Prozent Marktanteil kam und auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 8,3 Prozent gut im Rennen lag. Damit ließ der Film in der Zielgruppe auch ProSieben und Sat.1 hinter sich: Während ProSieben mit dem Spielfilm "Die Bestimmung - Divergent" schon nur 7,0 Prozent erzielte, musste sich die Sat.1-Rankingshow "111 alberne Angeber" mit 6,6 Prozent zufriedengeben. "Genial daneben" blieb danach bei 1,06 Millionen Zuschauern sowie einem Marktanteil von 5,9 Prozent in der Zielgruppe kleben.

RTL war dann auch der einzige Sender, dem beim jungen Publikum ein zweistelliger Marktanteil gelang - und zwar deutlich: Mit durchschnittlich 15,0 Prozent lagen die Kölner am Freitag fast sieben Prozentpunkte vor dem Zweitplatzierten ProSieben. Beim Gesamtpublikum wiederum ging das ZDF mit 14,8 Prozent als Marktführer hervor. Das Erste und RTL schafften hier jeweils 10,7 Prozent.