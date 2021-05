Mit dem Familienfilm "Hui Buh, das Schlossgespenst" war Super RTL am Freitagabend sehr erfolgreich. Durchschnittlich 780.000 Zuschauer verfolgten den Streifen um 20:15 Uhr, sodass der Marktanteil schon hier bei 2,6 Prozent lag. Noch besser sah es jedoch in der Zielgruppe aus, wo "Hui Buh" mit 300.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren sogar auf 4,2 Prozent kam. Super RTL bewegte sich damit auf Augenhöhe mit der US-Serie "Magnum P.I.", die bei Vox einfach nicht in Schwung kommen will.

Mit Marktanteilen von 4,6 und 4,3 Prozent bewegte sich "Magnum" auch an diesem Freitag wieder auf sehr überschaubarem Niveau. Insgesamt erreichte die erste Folge im Schnitt 900.000 Zuschauer, ehe die Reichweite auf 1,03 Millionen anzog. Aber auch Kabel Eins konnte mit seinen Krimis nicht allzu viel reißen: So startete "Criminal Minds" mit lediglich 700.000 Zuschauern und 4,5 Prozent Marktanteil in den Abend, eine weitere Folge kam danach auf 4,8 Prozent. Später ging's sogar auf 3,9 Prozent nach unten.

Besser im Rennen als Vox und Kabel Eins lag dagegen RTLzwei, das mit dem Spielfilm "Knowing - Die Zukunft endet jetzt" auf einen ordentlichen Marktanteil von 5,6 Prozent in der Zielgruppe kam. Insgesamt schalteten 890.000 Zuschauer. Deutlich schwerer tat sich danach jedoch der Klassiker "Minority Report", der sich mit nur 4,1 Prozent beim jungen Publikum begnügen musste.

Unter den kleinen Sender drehte derweil unter anderem Nitro auf, wo mit True-Crime-Dokus im Laufe des Abends die Marktanteile kräftig anstiegen: Gegen Mitternacht erreichte "Medical Detectives" mehr als eine halbe Million Zuschauer sowie beachtliche 7,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Aber auch die DMAX-Dokus "Alaskan Bush People" und "Naked Survival" waren mit Werte von 2,5 und 2,9 Prozent gefragt. Eher unspektakulär schnitt hingegen "The Bank Hackers" ab, das ZDFneo bis tief in die Nacht versendete. Mit 380.000 Zuschauern um 20:15 Uhr gestartet, blieben nach 1 Uhr nur noch 130.000 Zuschauer am Ball.