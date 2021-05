Nachdem Sky mit dem letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga am Samstagnachmittag nur knapp an der Marke von 30 Prozent Marktanteil vorbeigeschrammt ist, war der Pay-TV-Sender auch einen Tag später nochmal richtig erfolgreich. Diesmal waren es gleich zwei Live-Übertragungen, die weitgehend parallel für große Aufmerksamkeit sorgten, denn neben dem Saison-Finale der 2. Bundesliga gab's bei Sky auch noch das Formel-1-Rennen aus Monaco zu sehen.

Das Interesse fiel in beiden Fällen groß aus und verhalf Sky zeitweise zusammengerechnet zu deutlich mehr als 20 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. So erreichte alleine die 2. Liga ab 15:30 Uhr durchschnittlich 1,07 Millionen Zuschauer, darunter eine halbe Million zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei starken 13,4 Prozent. Die Formel 1 brachte es derweil auf weitere 12,8 Prozent und lag damit noch über dem zum Saisonstart aufgestellten Rekordwert. Insgesamt verfolgten 800.000 Zuschauer das Rennen.

Schwer tat sich Sky dagegen am Vormittag mit seinem Fußball-Talk "Sky90", der im Free- und Pay-TV zusammen lediglich 100.000 Zuschauer zählte und in der Zielgruppe nicht über einen Marktanteil von 0,7 Prozent hinauskam. Das Talk-Duell entschied der "Doppelpass" bei Sport1 auf diese Weise einmal mehr für sich. Durchschnittlich 930.000 Zuschauer entschieden sich für die Sendung mit Thomas Helmer, die damit auf 7,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum kam. In der Zielgruppe waren ähnlich starke 7,3 Prozent drin.

Ab 19:30 Uhr erreichten die Zusammenfassungen der 2. Liga bei Sport1 noch einmal 250.000 Zuschauer. Mehr als ein Marktanteil von 0,4 Prozent war beim jungen Publikum damit aber nicht zu holen. Sky Sport News brachte es parallel dazu mit seiner Sendung übrigens auf nur 0,2 Prozent sowie insgesamt 40.000 Zuschauer - das Interesse der meisten Fans wurde damit also offensichtlich schon am Nachmitttag mit der Live-Übertragung gedeckt.