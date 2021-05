am 24.05.2021 - 09:03 Uhr

Drei Jahre nach ihrer Erstausstrahlung war am Pfingstsonntag noch einmal die "Tatort"-Folge "Wer jetzt allein ist" zu sehen - und gemessen an den Premieren-Quoten lief es für die Wiederholung noch einmal bemerkenswert gut. 6,03 Millionen Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr für den Krimi im Ersten. Das waren nur rund eineinhalb Millionen weniger als bei der Erstausstrahlung im Jahr 2018 und zog die Marktführerschaft in der Primetime nach sich. Der Marktanteil lag bei sehr guten 20,3 Prozent.

Mehr Menschen lockte am Pfingstsonntag nur die "Tagesschau" vor den Fernseher, die es alleine im Ersten auf 6,48 Millionen Zuschauer brachte. Und auch beim jungen Publikum machten die "Tagesschau" und der "Tatort" den Tagessieg unter sich aus: So kam die Nachrichtensendung um 20 Uhr auf 1,41 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer sowie 21,6 Prozent Marktanteil, der Krimi zählte danach 1,22 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 17,4 Prozent.

Als stärkster Konkurrent erwies sich beim Gesamtpublikum unterdessen der ZDF-Film "Wir bleiben Freunde", der mit 4,55 Millionen Zuschauern einen Marktanteil von 15,3 Prozent erzielte, bei den 14- bis 49-Jährigen jedoch nicht über 5,1 Prozent hinauskam. In der Zielgruppe war es Sat.1, das sich mit "Die Unglaublichen 2" hinter dem "Tatort" einreihte. Auf sehr gute 12,5 Prozent Marktanteil brachte es der Animationsfilm, zwei Prozentpunkte mehr als "Rampage - Big Meets Bigger" bei ProSieben erzielte.

Für RTL lief es dagegen überhaupt nicht rund: Mehr als ein Marktanteil von 8,1 Prozent war für den Spielfilm "Inferno" nicht drin - das war sogar ein halber Prozentpunkt weniger als Vox mit "Grill den Henssler" schaffte. Immerhin steigerte sich "John Wick: Kapitel 2" danach noch auf 11,5 Prozent. Abseits davon erreichte Kabel Eins an einem ohnehin für den Sender erfolgreichen Tag mit "Sister Act" überzeugende 7,0 Prozent, während "Der seltsame Fall des Benjamin Button" bei RTLzwei mit 480.000 Zuschauern noch hinter "Asterix" bei Super RTL und den "CSI"-Serien bei Nitro landete.

Interessantes Detail: Insgesamt blieben alle Privatsender am Sonntagabend zur besten Sendezeit bei jeweils weniger als zwei Millionen Zuschauern hängen. Das Erste war dagegen auch nach dem "Tatort" noch erfolgreich: Erst setzten sich die "Tagesthemen" mit 4,50 Millionen Zuschauern gegen das "heute-journal" durch und dann legte auch die neue Serie "Sophie Cross - Gefährliche Dünnen" einen guten Start hin. 3,23 Millionen Zuschauer sowie 14,3 Prozent Marktanteil waren ab 22:05 Uhr noch drin.