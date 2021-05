8,41 Millionen Menschen haben sich am Montagabend die Premiere des neuen "Tatort"-Teams aus Bremen angesehen. Das reichte nicht nur für starke 25,0 Prozent Marktanteil, sondern auch für den unangefochtenen Tagessieg. Keine andere Sendung kam auch nur auf annähernd so viele Zuschauer. Genau so sah das auch beim jungen Publikum aus: 2,05 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 sorgten hier für 21,5 Prozent Marktanteil und den Tagessieg.

Die Premiere des neuen "Tatorts" ist damit geglückt, die starke Konkurrenz dürfte aber auch einige Zuschauer gekostet haben. Im laufenden Jahr kommt die Krimireihe schließlich auf fast zehn Millionen Zuschauer - da blieb der jetzige Fall schon deutlich hinter zurück. One erzielte mit der Wiederholung von "Tatort: Neugeboren" ab 21:45 Uhr übrigens noch 350.000 Zuschauer sowie 1,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam der Spartensender auf 1,0 Prozent.

Die neue Serie "Sophie Cross - Gefährliche Dünen" profitierte jedenfalls von dem starken Vorlauf und kam im Anschluss an den "Tatort" noch auf 3,36 Millionen Zuschauer und damit noch ein paar mehr als am Tag davor. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum betrug 12,8 Prozent. Nachdem auch die "Tagesthemen" im Anschluss gute 11,9 Prozent geholt hatten, fiel danach der "CIVIS Medienpreis" stark ab - hier waren nur noch 420.000 Menschen mit dabei, der Marktanteil sackte auf 4,1 Prozent.

Das Erste erreichte am Montag durch seine starke Primetime einen Tagesmarktanteil in Höhe von 12,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Damit landete man auch recht deutlich vor dem ZDF, das sich mit 8,7 Prozent begnügen musste. Weniger Probleme hatten die Mainzer in der Primetime: Mit einem alten "Rosamunde Pilcher"-Film unterhielt man 4,07 Millionen Menschen, das entsprach 12,1 Prozent Marktanteil. Auch das "heute journal" überzeugte mit 12,7 Prozent, aber "The Commuter - Die Fremde im Zug" fiel im Anschluss auf schwache 8,1 Prozent zurück. Und auch in der Daytime waren für das ZDF oft nur einstellige Marktanteile drin, etwa für die zweieinhalbstündige Wiederholung der "Dalli Dalli"-Jubiläumssendung zur Mittagszeit, die nur 5,9 Prozent Marktanteil holte.