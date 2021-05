am 27.05.2021 - 09:23 Uhr

Zwar hat auch die wöchentliche ARD-Sendung mit Sandra Maischberger im Zuge der Corona-Krise Zuschauer dazugewinnen können, doch verglichen mit Markus Lanz hatte "Maischberger. Die Woche" in den vergangenen Monaten eindeutig das Nachsehen. In dieser Woche lief es für den Talk dagegen umso besser: Durchschnittlich 1,96 Millionen Zuschauer blieben nach den "Tagesthemen" dran und sorgten für einen richtig guten Marktanteil von 13,1 Prozent beim Gesamtpublikum. Etwas besser lief es für Maischberger zuletzt Anfang des Jahres.

Geholfen haben dürfte diesmal die prominente Besetzung mit Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und Lanz-Dauergast Karl Lauterbach - aber auch die Tatsache, dass Markus Lanz im ZDF erst um 23:46 Uhr auf Sendung ging. Nach der mäßig gefragten Zusammenfassung der Bundesliga-Relegation (DWDL.de berichtete), war aber auch der die ZDF-Talkshow mit 1,47 Millionen Zuschauern noch einmal richtig stark. "Markus Lanz" verzeichnete damit starke 16,0 Prozent Marktanteil und war auch beim jungen Publikum mit 9,0 Prozent gefragt. "Maischberger. Die Woche" schnitt mit 9,1 Prozent sogar minimal besser ab.

Klare Verhältnisse herrschten dagegen klare Verhältnisse zugunsten des ZDF: Dort fuhr der Krimi "Das Mädchen aus dem Bergsee" mit 7,04 Millionen Zuschauern sowie fulminanten 23,5 Prozent Marktanteil den unangefochtenen Tagessieg beim Gesamtpublikum ein. Aber auch bei den 14- bis 49-Jährigen erwies sich der Film mit 9,4 Prozent als Erfolg. Das anschließende "heute-journal" steigerte sich sogar auf 10,0 Prozent und hielt insgesamt noch 4,67 Millionen Zuschauer beim ZDF. Im Ersten erreichte der Spielfilm "Nimm Du ihn" indes 3,62 Millionen Zuschauer, ehe "Plusminus" nicht über 2,81 Millionen Zuschauer hinauskam.

Gute Quoten gab's am Mittwochabend auch für die öffentlich-rechtlichen Spartensender: So erreichte "Wilsberg" bei ZDFneo zunächst 1,14 Millionen Zuschauer. Eine weitere Folge punktete bei 1,37 Millionen Menschen. Zudem war der Krimi-Doppelpack bei den 14- bis 49-Jährigen mit Marktanteilen von 2,5 und 2,6 Prozent gefragt. One erreichte zudem mit "Agatha Christie's Poirot" um 20:15 Uhr noch 810.000 Zuschauer, die für 3,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sorgten.