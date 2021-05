Während die Bundesliga-Relegation in diesem Jahr noch einmal ausschließlich bei DAZN zu sehen ist, laufen die beiden Regelationsspiele zwischen 2. und 3. Liga im ZDF. Die erste Begegnung zwischen Ingolstadt und Osnabrück stieß am Donnerstag jedoch nur auf mäßiges Interesse: Durchschnittlich 2,35 Millionen Zuschauer verfolgten die Live-Übertragung ab 18:15 Uhr, sodass der Marktanteil des Mainzer Senders bei nur 10,1 Prozent lag. Mit seinen "SOKO"-Krimis lockt das ZDF sonst deutlich mehr Menschen vor den Fernseher. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil sogar bei nur 5,6 Prozent.

Profiteur war nicht zuletzt die ARD, wo ab 17:55 Uhr zunächst jedoch eine Extra-Ausgabe der "Tagesschau" zu sehen war, die über die Beschlüsse des Impfgipfels von Bund und Ländern informierte und durchschnittlich 3,17 Millionen Zuschauer sowie 19,5 Prozent Marktanteil erreichte. "Wer weiß denn sowas?" erreichte danach sogar 4,03 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 20,0 Prozent. Das waren für die Rateshow mit Kai Pflaume die besten Werte seit mehr als zwei Monaten. Zudem waren "Tagesschau" und "Wer weiß denn sowas?" auch bei den Jüngeren mit Werten von 11,1 und 10,2 Prozent überaus stark.

"In aller Freunschaft - Die jungen Ärzte" verzeichnete danach dann noch 2,85 Millionen Zuschauer, die beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 11,1 Prozent entsprachen. Im ZDF zogen die Quoten unterdessen in der Halbzeitpause der Relegtion noch einmal an: Die "heute"-Nachrichten verzeichneten mit durchschnittlich 3,60 Millionen Zuschauern einen Marktanteil von 15,4 Prozent. Dazu kommt eine gewohnt starke Daytime, in der "Bares für Rares" hervorragende 23,7 Prozent Marktanteil verbuchte. "Die Rosenheim-Cops" kamen mit einer Wiederholung sogar auf 3,06 Millionen Zuschauer sowie fulminante 26,2 Prozent Marktanteil.

Das Erste kämpft auf dem Sendeplatz um kurz nach 16 Uhr dagegen weiter mit Problemen und erreichte mit "Verrückt nach Meer" lediglich 730.000 Zuschauer, die 6,3 Prozent Marktanteil entsprachen. Allerdings laufen aktuell auch nur Wiederholungen der Dokureihe. Auch "Sturm der Liebe" läuft mit 1,24 Millionen Zuschauern seiner Form hinterher. Mehr als ein Marktanteil von 11,5 Prozent war für die Telenovela im Ersten nicht drin.