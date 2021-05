Mit "The First Avenger: Civil War" und "Captain America: The First Avenger" hat ProSieben gegen das quotenstarke "Let’s Dance"-Finale gleich zwei "Avengers"-Filme ins Quoten-Rennen geschickt. Gegen die RTL-Tanzshow hatten die wie erwartet keine Chance, doch sie bescherten dem Sender immerhin solide Quoten. Zweistellige Marktanteile waren nicht drin, beide Streifen sorgten aber für jeweils 9,9 Prozent Marktanteil. Damit wird man bei ProSieben zufrieden sein, zumal es sich in beiden Fällen um Wiederholungen handelt. 1,47 Millionen Menschen sahen sich ab 20:15 Uhr "The First Avenger: Civil War" an.

Mit der Reichweite des Spielfilms konnte Sat.1 zunächst noch mithalten, "111 tierische Viecher" erreichten dort zur besten Sendezeit 1,46 Millionen Zuschauer. Beim jungen Publikum lief es mit 7,1 Prozent aber schon deutlich schlechter. Richtig bitter wurde es aber danach, denn eine neue Ausgabe von "Genial daneben" blieb bei nur 5,7 Prozent hängen. Es ist wohl einfach keine gute Idee, die Comedyshow gegen die "heute show" zu senden, die regelmäßig spürbar erfolgreicher unterwegs ist.

Große Probleme hatte am Freitagabend einmal mehr Vox: Zwei neue Folgen von "Magnum P.I." blieben bei 3,9 und 4,8 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe hängen. Die zweite Folge steigerte sich immerhin auf 990.000 Zuschauer, nachdem die erste Episode nur auf 780.000 kam. Und auch der "James Bond"-Film "Der Morgen stirbt nie" konnte das Ruder später nicht mehr herumreißen, hier musste sich Vox mit schwachen 3,8 Prozent begnügen.

Eine große Enttäuschen war zudem einmal mehr der Serienabend bei Kabel Eins. Dort blieben alle Folgen, egal ob Wiederholung oder Erstausstrahlung, bei weniger als 3,0 Prozent Marktanteil hängen. RTLzwei erreichte zur besten Sendezeit mit "The Rock - Fels der Entscheidung" immerhin noch halbwegs solide 4,7 Prozent, "Duell - Enemy at the Gates" brach im Anschluss jedoch auf 2,4 Prozent ein. Beide Sender können mit ihren Tagesmarktanteilen in Höhe von 3,7 (Kabel Eins) und 3,6 Prozent (RTLzwei) überhaupt nicht zufrieden sein. Bei RTLzwei blieben "Krass Schule" und "Köln 50667" am Vorabend bei nur 1,5 und 3,5 Prozent hängen, "Berlin - Tag & Nacht" holte danach 4,9 Prozent.