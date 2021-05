Mit "Let’s Dance" hat RTL bereits in den vergangenen Wochen hervorragende Quoten eingefahren, vor dem Finale lag der durchschnittliche Marktanteil in der Zielgruppe bei 19,7 Prozent. Nach dem Finale lag dieser Wert bei knapp über 20 Prozent. Die letzte reguläre Folge der aktuelle Staffel brachte es nämlich auf einen starken Marktanteil in Höhe von 27,4 Prozent - besser lief es für "Let’s Dance" seit dem Neustart im Jahr 2010 noch nie. 1,75 Millionen Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sahen zu - das ist der höchste Wert der Staffel, nicht aber der letzten Jahre.

Richtig gut lief es für "Let’s Dance" auch insgesamt, denn die 4,85 Millionen Zuschauer sorgten für 19,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Nur die Auftaktshow, bei der geklärt wird, wer mit wem tanzt, erreichte in diesem Jahr noch mehr Zuschauer. Wie viele Zuschauer auch nach Mitternacht noch dabei waren, zeigt sich bei dem kurzen Nachklapp im Anschluss an die Verkündung des Siegers. Diese rund 15-minütige Sendung erreichte ab 00:15 Uhr nämlich noch 2,99 Millionen Zuschauer, insgesamt wurden damit 26,4 Prozent Marktanteil gemessen, in der Zielgruppe waren es 27,1 Prozent.

Marktanteils-Trend: Let's dance

RTL wollte am Freitag mit "Let’s Dance" bekanntlich auch am Nachmittag punkten, dieser Plan ist allerdings nicht aufgegangen. Ein "Punkt 12"-Special erreichte ab 14 Uhr nur 460.000 Zuschauer, das entsprach 8,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Die reguläre "Punkt 12"-Sendung kam zuvor noch auf 650.000 Zuschauer und 13,3 Prozent. Und auch die Wiederholung von "Let’s Dance - Das große Tanz-Alphabet" lag im Anschluss bei nur 6,0 Prozent. Durch die starke Primetime lag der Tagesmarktanteil von RTL am Freitag dennoch bei richtig starken 17,4 Prozent.

"Let’s Dance" erreichte zur besten Sendezeit auch mehr Zuschauer als der Film "Reiterhof Wildenstein - Jacomo und der Wolf" im Ersten. Der kam auf 3,74 Millionen Zuschauer, damit waren für den Sender 12,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum drin. Den Tagessieg fuhr "Der Staatsanwalt" im ZDF ein, hier sorgten 5,46 Millionen Zuschauer für 18,8 Prozent. "Letzte Spur Berlin" erreichte im Anschluss noch 15,7 Prozent, mit 4,57 Millionen Zuschauern lag man aber noch hinter der RTL-Tanzshow. Erster "Let’s Dance"-Verfolger beim jungen Publikum nach 20:15 Uhr war einmal mehr die "heute show", die am späten Abend auf 1,02 Millionen junge Zuschauer und 15,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam. 4,20 Millionen Menschen schalteten die Nachrichten-Satire ein.