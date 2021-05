Athen diente der "Mordkommission Istanbul", jener ARD-Krimireihe, die seit 13 Jahren im Programm beheimatet ist, als Schlusspunkt. Weil deutsche Produktionsfirmen aus naheliegenden Gründen nur noch ungern in der Türkei drehen, gab es schon vor drei Jahren einen ungewöhnlichen "Einsatz in Thailand" – damals am ersten Weihnachtsfeiertag gesendet, blieb das Interesse mit rund 3,2 Millionen Zuschauern auf überschaubarem Niveau. An diesem Samstag nun zog es die von Erol Sander gespielte Hauptfigur Mehmet Özakin nach Athen. Ab 20:15 Uhr sahen im Schnitt 5,46 Millionen Menschen den 90-Minüter aus dem Hause Ziegler Film – angesichts des Primetimesieges ein sehr gutes Ergebnis.

Dass da dennoch mehr gehen würde, zeigte unter anderem die Krimireihe "Harter Brocken" zwei Wochen zuvor. Sie sicherte dem Ersten samstags fast 7,3 Millionen Zuschauer sowie 23,4 Prozent Marktanteil bei allen. "Mordkommission Istanbul" holte an diesem Wochenende nun 20,4 Prozent Marktanteil beim Publikum ab drei Jahren sowie 6,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insbesondere bei den Jüngeren also war die Reihe kein Überflieger. "Harter Brocken" sicherte sich 14 Tage zuvor fast 13 Prozent.

"Sophie Cross - Gefährliche Dünen" setzte den Krimiabend im Ersten ab 21:45 Uhr fort und zog im Schnitt 3,39 Millionen Menschen ab drei Jahren vor die TV-Geräte. Ermittelt wurden 13,7 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen fiel der 90-Minüter recht deutlich unter den Senderschnitt. Mehr als 4,1 Prozent wurden nicht erreicht.

Das ZDF zeigte unterdessen ab 20:15 Uhr eine weitere Ausgabe von "Der Quiz-Champion" und kam damit im Schnitt auf 3,55 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Das Kerner-Quiz bescherte seinem Sender gute 13,4 Prozent Marktanteil insgesamt sowie 7,6 Prozent bei den Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren. Am Vorabend hatte "Der Bergdoktor" im Schnitt 2,87 Millionen Menschen (13,3%) zum Einschalten bewegt.