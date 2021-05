Am Samstagabend endete die Champions-League-Rechteperiode 2018 bis 2021 und somit auch die Phase im deutschen Fernsehen, in der sich Sky und DAZN die Übertragungsrechte aufteilten. Während Sky fortan raus ist aus der Königsklasse, macht DAZN in größerem Umfang weiter (und Amazon kommt hinzu). Für deutsche Fußballtrainer vielleicht nicht schlecht. In dieser Rechteperiode, also seit DAZN in der Champions League dabei ist, gewannen ausschließlich deutsche Coaches den Henkelpott. Vor Thomas Tuchel mit Chelsea in diesem Jahr waren es Hansi Flick 2020 und Jürgen Klopp 2019. Am Samstagabend setzte sich Tuchel mit Chelsea gegen Pep Guardiola und Manchester City durch.

Während von der DAZN-Übertragung wie gewohnt keine Nutzungszahlen vorliegen, ist bekannt, dass die Sky-Übertragung auf rund 1,10 Millionen Zuschauer kam. Rund die Hälfte davon gehörte zu den 14- bis 49-Jährigen. Während das Endspiel insgesamt 4,2 Prozent Marktanteil erreichte, stieg die Quote in der Zielgruppe auf 9,2 Prozent.

Ein Vergleich der Zahlen ist mit dem Finale 2019 möglich, 2020 lief das Endspiel des Wettbewerbs auch im Free-TV beim ZDF. 2019, als sich Liverpool und Jürgen Klopp krönten, kam Sky mit seinen Ausstrahlungen auf Sky Sport und Sky One auf rund 1,9 Millionen Zuschauer insgesamt, gemessen wurden bei den 14- bis 49-Jährigen etwas mehr als 16 Prozent Marktanteil – deutlich mehr also als an diesem Wochenende. Damals jedoch herrschte ein regelrechter Klopp-Hype.

Das Champions League-Finale war nicht das einzige Fußballspektakel am Samstag. Schon ab 18 Uhr sicherte sich der 1. FC Köln durch einen 5:1-Kantersieg in Kiel den Verbleib im Fußball-Oberhaus. DAZN übertrug live, die ersten Bilder im Free-TV gab es im "aktuellen Sportstudio" des ZDF ab 23:05 Uhr zu sehen. Am späten Abend sorgten 1,76 Millionen Zuschauer für eher überschaubare 10,6 Prozent Marktanteil im Gesamtmarkt. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die diesmal halbstündige Sendung auf sieben Prozent. Im Anschluss sicherte sich "Fußball verbindet?!", eine Doku im Vorfeld der EM, 1,46 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 10,4 Prozent Marktanteil.

Sportlich ging es am Samstagabend derweil auch bei Sport1 zu. Ab 19:15 Uhr unterlag die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft im Gruppenspiel den Finnen knapp mit 1:2. Die Übertragung der WM-Partie bescherte dem Sportsender im Schnitt rund 800.000 Zuschauer ab drei Jahren. Damit einher gingen 3,4 Prozent Marktanteil insgesamt und 3,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Eishockey-WM verhalf dem Sender zudem zu guten Tagesmarktanteilen: Insgesamt erreichte Sport1 1,7 Prozent am Samstag, bei den 14- bis 49-Jährigen waren es 1,5 Prozent.