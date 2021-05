Den erfolgreichsten Sonntagabend dieses Jahres hat Kabel Eins hinter sich. Zur besten Ausstrahlungszeit setzte Kabel Eins zum Wochenendausklang auf die rund zweistündige Doku "20 Jahre Miniatur Wunderland" und sicherte sich damit äußerst starke 9,1 Prozent Marktanteil bei den Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Der Sender lag beispielsweise fast auf Augenhöhe mit dem Sat.1-Film "Klassentreffen 1.0" (9,3%) und ebenfalls nur knapp hinter RTL, das zum 20:15 Uhr mit dem Film "Girls Night Out" auf 9,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. "Kong: Skull Island" erreichte bei ProSieben genau 13 Prozent.

Die Bilder aus dem Miniatur Wunderland begeisterten am Sonntagabend im Schnitt 1,61 Millionen Menschen – hier lag Kabel Eins sogar deutlich vor einigen Filmen der ganz großen Privatsender. RTL kam etwa auf 1,19 Millionen Zuseher insgesamt, Sat.1 landete bei 1,23 Millionen. Nur ProSieben war mit 2,18 Millionen noch stärker. Auch nach 22:20 Uhr ging es für Kabel Eins noch erfolgreich weiter. Mit neun Prozent Marktanteil sicherte sich "Abenteuer Leben am Sonntag" die beste Zielgruppen-Quote seit Juni 2016. Rund 920.000 Menschen blieben noch dran.

Keinen Erfolg feierte derweil Vox am Sonntagabend. Dort lief erstmals das neue "Wunschmenü der Stars", kam aber ziemlich unter die Räder. Gerade einmal 3,3 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten sind schlicht ein enttäuschendes Ergebnis. Die Gesamt-Reichweite lag bei rund 600.000 Zuschauern. Am Vorabend ergab sich derweil ein anderes Bild. Hier glänzte Vox am Sonntag einmal mehr. Das ab 19:10 Uhr gesendete "Ab ins Beet!" punktete nämlich mit 9,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, insgesamt schauten 1,32 Millionen Menschen zu. Kabel Eins hatte derweil am Vorabend größere Probleme. Wiederholungen von "Koch die Box" machten mit Blick auf die Quoten keinen Spaß. Die ab 17.40 Uhr gezeigte Episode erreichte lediglich 1,8 Prozent bei den Werberelevanten, die nachfolgende Ausgabe kam auf 1,9 Prozent. Ab kurz vor 19 Uhr lag die gemessene Reichweite im Gesamtmarkt bei 0,24 Millionen.

Das ist auch der Grund, weshalb der Kabel-Eins-Tagesmarktanteil am Sonntag der starken Primetime zum Trotz nur bei 5,1 Prozent lag. Vox kam auf etwas bessere 5,9 Prozent, Sat.1 lag bei sieben Prozent. Sieger in der Altersklasse 14 bis 49 Jahre wurde derweil ProSieben, das 8,9 Prozent Tagesmarktanteil erreichte.