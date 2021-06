am 01.06.2021 - 09:20 Uhr

Nachdem die Quoten der "Höhle der Löwen" über Wochen hinweg deutlich angestiegen waren, kam in der vergangenen Woche die kalte Dusche: Am Pfingstmontag tat sich die Gründershow erheblich schwerer als gewohnt, verlor über eine halbe Million Zuschauer und stürzte auf den geringsten Zielgruppen-Marktanteil ihrer Geschichte im einstelligen Bereich ab. In dieser Woche konnte man diese Delle nun zumindest teilweise wieder wettmachen.

So stieg die Reichweite um 200.000 auf nun 1,9 Millionen Zuschauer an. Das war zwar immer noch der geringste Wert seit dem Ostermontag, sorgte aber wieder für deutlich bessere 7,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen holten sich die Löwen die Primetime-Marktführung zurück: 0,95 Millionen Zuschauer aus dieser Altersgruppe ließen den Marktanteil auf 13,8 Prozent steigen - viereinhalb Prozentpunkte mehr als sieben Tage zuvor, aber gleichwohl noch deutlich von den 16 Prozent entfernt, die in dieser Staffel auch schon erreicht wurden.

Doch nicht nur bei Vox kann man mit dem Montagabend zufrieden sein, auch Sat.1 schlug sich mit der Wiederholung des Films "Abi '97 - Gefühlt wie damals" nicht schlecht und erreichte mit 9,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einen Wert deutlich über dem Senderschnitt. Kabel Eins setzte ebenfalls auf Film-Wiederholungen und erreichte 5,8 Prozent Marktanteil mit "Running Man" und 6,6 Prozent mit "Predator". RTLzwei wiederholte alte "Geissens"-Folgen und startete mit guten 6,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen in den Abend, zwei weitere Folgen erreichten noch 5,9 und 4,8 Prozent Marktanteil.