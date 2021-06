Sat.1 hat in den vergangenen Wochen und Monaten ja wieder viele Hiobsbotschaften hinnehmen müssen, da tut der Blick auf die Quoten vom Dienstag wohl gleich doppelt gut tun: Mit einem Tagesmarktanteil von immerhin 8,8 Prozent reihte man sich auf Platz 2 hinter RTL ein. Dazu trug nicht nur der sehr stark laufende Nachmittag bei, wo "Auf Streife" sehr gute 14,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe holte und auch "Auf Streife - Die Spezialisten" und "Klinik am Südring" mit rund 13 Prozent überzeugten, sondern auch das abendliche Magazin "Akte".

Das hat erst kürzlich den Sendeplatz gewechselt und war vom Montag- auf den Dienstagabend verschoben wurden. Nach anfänglichen Schwierigkeiten zog der Marktanteil dort vergangene Woche schon merklich an und steigerte sich in dieser Woche nun auf 9,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Man muss schon bis in den September 2019 zurückgehen, kurz nach dem Neustart des Magazins, um eine Ausgabe mit einem höheren Marktanteil zu finden. Insgesamt sahen 0,94 Millionen Zuschauer zu. Das waren zwar minimal weniger als in der vergangenen Woche, als allerdings ein Jahres-Bestwert aufgestellt wurde. Es sieht also ganz so aus als würde die Verlegung auf den Dienstag der Sendung ganz gut bekommen.

"Akte" zählte dabei ähnlich viele junge Zuschauer wie zuvor "112 - Notruf Deutschland", das mit 7,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls wieder etwas besser lief als zuletzt und zumindest über dem normalen Senderschnitt lag. 1,08 Millionen Zuschauer hatten hier insgesamt eingeschaltet. Sat.1 war hier beim jungen Publikum etwa gleichauf mit RTLzwei, wo "Hartes Deutschland" gute 7,5 Prozent Marktanteil erzielte. Und wenn man über einen alles in allem guten Tag für Sat.1 schreibt, dann darf man natürlich nicht das alltägliche Quotenhighlight des Senders vergessen: Das "Frühstücksfernsehen". Das trumpfte am frühen Morgen bereits mit 21,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe auf. Insgesamt waren im Schnitt 580.000 Zuschauer dabei.