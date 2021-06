Sat.1 erzielte am Donnerstag einen Tagesmarktanteil von katastrophalen 5,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - unter anderem, weil der Serien-Abend überhaupt nicht funktionierte. Um 20:15 Uhr sollen es den Sommer über Wiederholungen der in den USA nach zehn Folgen abgesetzten Serie "Lincoln Ryhme - Der Knochenjäger" richten, die der Sender vor ziemlich genau einem Jahr schon einmal auf diesem Sendeplatz gezeigt hatte.

Wirklich überraschen sollte es die Senderverantwortlichen daher nicht, dass diese nun nicht allzu viele noch einmal vor den Fernseher locken konnten: Zum Start in den Abend sahen gerade mal 830.000 Zuschauer zu, bei der zweiten Folge im Anschluss waren davon nur noch 660.000 übrig. Von zunächst schon miesen 4,9 ging's noch auf 4,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe nach unten. Ab 22:19 Uhr lief "FBI: Most Wanted" dann zwar in Erstausstrahlung, allerdings noch schlechter: 2,9 und 2,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen waren das ganz bittere Ergebnis, das sich sicher nicht nur mit der Konkurrenz durch die erfolgreiche Fußball-Übertragung bei ProSieben erklären lässt. Weniger als eine halbe Million Zuschauer sahen zuletzt insgesamt noch zu.

Am Donnerstagabend lag Sat.1 damit hinter den Privatsendern der zweiten Generation, von denen vor allem RTLzwei richtig gut fuhr. "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" lief zwar nur in Wiederholungen, erreichte um 20:15 Uhr aber trotzdem richtig gute 6,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und insgesamt 770.000 Zuschauer. Eine weitere Folge ab 22:15 Uhr wusste mit 6,3 Prozent Marktanteil ebenfalls noch zu überzeugen.

Vox und Kabel Eins versuchten es mit Filmen und hielten sich damit ebenfalls ordentlich: "Jackie Chan: Chinese Zodiac" erreichte bei Kabel Eins um 20:15 Uhr 5,1 Prozent Marktanteil - und ließ mit der Wiederholung in der Nacht den Marktanteil sogar nochmal auf 8 Prozent steigen. Dazwischen kam ein weitererer Jackie-Chan-Film "Dragon Blade" auf 5,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Vox erzielte mit dem Bond-Film "Die Welt ist nicht genug" um 20:15 Uhr 6,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. 1,57 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu. Im Anschluss erzielte die "Pierce-Brosnan-Sotry" einen Zielgruppen-Marktanteil von 5,8 Prozent.