Die "heute show" ist am späten Freitagabend eine Bank. So war es in den vergangenen Jahren und so war es auch in dieser Woche, als das ZDF die letzte Ausgabe der Nachrichtensatire vor der Sommerpause ausstrahlte. 3,94 Millionen Menschen sahen ab 22:45 Uhr zu, damit hatte Oliver Welke zu später Stunde unter anderem mehr Zuschauer als RTL und Das Erste um 20:15 Uhr. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichten 910.000 Zuschauer für Platz drei im Tagesranking und starke 17,7 Prozent Marktanteil.

Diese guten Quoten halfen im Anschluss auch der inzwischen zu einer Reportagereihe umgebauten Marke "Aspekte". Auf satte 10,4 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum brachte es die Sendung, die damit so erfolgreich war wie seit ziemlich genau sieben Jahren nicht mehr - damals lief im Vorfeld aber auch noch ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Insgesamt verlor "Aspekte" aber natürlich wieder viele Zuschauer: 1,21 Millionen Menschen waren ab 23:20 Uhr im Schnitt dabei, beim Gesamtpublikum führte das zu 8,7 Prozent Marktanteil.

Der Tagessieg geht übrigens auch an das ZDF: "Der Staatsanwalt" unterhielt zur besten Sendezeit 5,07 Millionen Menschen, "Letzte Spur Berlin" kam danach noch auf 4,47 Millionen. Mit 19,4 und 17,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum kann man in Mainz sehr zufrieden sein, bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 7,4 und 7,5 Prozent gut.

Alles in allem war das ZDF am Freitag mal wieder der mit Abstand erfolgreichste Sender. Der Tagesmarktanteil der Mainzer betrug 15,8 Prozent, Das Erste musste sich mit 7 Prozentpunkten weniger begnügen. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam das ZDF auf 7,1 Prozent und lag damit auf Rang vier hinter RTL, ProSieben und Sat.1.