Nach dem (wohl durch "Love Island" befeuerten) herausragenden Rekord im März und dem deutlichen Rücksetzer im April ging's für TVNow im Mai im Vergleich zum Vormonat noch ein Stück weiter runter. Die Zahl der Visits fiel um 4,4 Prozent auf 35,8 Millionen, was den Mai aus Visits-Sicht für TVNow zum schwächsten Monat des Jahres machte. Anders bei Joyn: Das rangiert zwar noch immer weit hinter der Konkurrenz aus Köln, zählte mit knapp 25 Millionen Visits aber so viele Besuche wie seit Mai vergangenen Jahres nicht mehr - als die Zahlen allerdings noch deutlich besser ausfielen, daher bleibt im Jahres-Vergleich ein Minus von 8,4 Prozent, während TVNow im Jahresvergleich fast acht Prozent besser dasteht. Dennoch zeigt sich bei Joyn nun immerhin den dritten Monat in Folge ein leichter Aufwärtstrend.

Visits

Mai '21 +/-

zum Apr +/-

zum Mai '20 TVNow 35.826.497 -4,4% +7,8% Joyn 24.859.841 +2,5%

-8,4%

Bei den großen Nachrichtenangeboten im Web zeigten die Zahlen im Vergleich zum April überwiegend nach unten, besonders deutlich mit einem Rückgang von fast 14 Prozent bei Springers "Welt", das damit etwas den Anschluss an "Focus Online" verlor, das allerdings im Vergleich zum Vorjahr derzeit zu den größten Verlierern gehört und mehr als ein Viertel der Visits im Vergleich zum Mai 2020 einbüßte. Den größten Rückgang im Vergleich zum April gab's für den "Tagesspiegel", der fast 27 Prozent an Reichweite verlor. Deutlich im Minus auch ntv.de (-8,0 Prozent) und der "Spiegel" (-9,4 Prozent), wodurch der Vorsprung von Bild.de, das nur ein Minus von 1,5 Prozent verzeichnete, noch mal deutlich anwuchs. Nur knapp dahinter taucht Ippen.Media auf, das allerdings alle seine völlig unterschiedlichen Angebote in einen Topf wirft und so auf über 260 Millionen Visits kommt.

Zu den Gewinnern des Mai gehört Springers News-App "Upday", die gemeinschaftlich ausgewiesenen Funke-Titel aus NRW und der "Stern", der nun wieder in unserer Top15 auftaucht, weil DuMont seine Angebote nicht mehr gebündelt, sondern einzeln ausweist. Seiten wie Express.de und ksta.de finden sich nun also einzeln in der Liste, der "Express" kommt so einzeln auf knapp 32 Millionen Visits.

Visits

Mai '21 +/-

zum Apr +/-

zum Mai '20 Bild.de 477.302.926 -1,5% -1,2% ntv.de 273.787.188 -8,0%

-1,0%

Der Spiegel 262.356.499 -9,4%

-6,1%

Ippen.Media

(u.a. merkur.de, tz.de, fr.de, hna.de, "24er"-Portale) 261.997.470 -1,3% ---

Upday 230.021.846 +8,1%

+37,1%

Focus Online 182.577.754 +0,7%

-26,6%

Welt 150.197.622 -13,8%

-15,1%

RND

(u.a. haz.de, radio.de, sportbuzzer.de, lvz.de, maz-online.de, ostsee-zeitung.de) 107.017.391 +0,2%

+1,9%

RTL.de

(inkl. vip.de) 103.423.426 -1,6% +15,4%

Zeit Online 100.334.306 -8,5%

+8,2%

Süddeutsche.de 85.716.984 -8,2%

-13,2% FAZ.net 82.157.267 -8,1%

-20,2% Funke Medien NRW

(u.a. derwesten.de, waz.de, reviersport.de, lokalkompass.de, wp.de) 76.928.606 +13,8%

-3,8% Tagesspiegel 57.473.223 -26,9%

+9,3%

Stern 53.530.706 +4,8%

-42,5%

Quelle: IVW / Berechnungen: DWDL

Nicht in unserer Liste finden sich die Angebote von GMX, web.de und T-Online, da sie einen großen Teil ihrer Visits durch die angebotenen Mail-Funktionen erreichen. Betrachtet man nur die Visits-Kategorie "Nachrichten", dann kam T-Online im März aber auf gut 215 Millionen Visits, Web.de auf 121 Millionen, GMX auf 106 Millionen - auch in diesem Bereich handelt es sich also hier um Schwergewichte.