Mit 3,6 Prozent Tagesmarktanteil ist RTLzwei am Montag Schlusslicht unter den acht großen Sendern gewesen. Ein Ergebnis, das durchaus überrascht, wenn man nur auf die Primetime blickt. Dort lockte eine Wiederholung der "Geissens" zunächst nämlich 770.000 Menschen vor die TV-Geräte, das entsprach 6,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Eine weitere Folge kam danach auf 660.000 Zuschauer und 4,7 Prozent. RTLzwei lag damit noch vor Sat.1, das ab 20:15 Uhr völlig versagte.

Die Probleme waren bei RTLzwei an anderer Stelle zu finden - und dort dann reichlich. Ab 22:15 Uhr holten zwei alte Ausgaben von "Traumfrau gesucht" nur 2,2 und 3,0 Prozent und auch in der Daytime hagelte es oft schlechte Werte. "Hartz und herzlich - Rückkehr in die Benz-Baracken" erreichte ab 15 Uhr nur 2,6 Prozent und danach taten sich auch die Soaps schwer. Dabei war es weniger "Krass Schule", das Probleme machte. Hier wurden immerhin noch 4,4 Prozent gemessen, vor allem "Köln 50667" tat sich im Anschluss mit 2,9 Prozent sehr schwer, hier sahen nur 240.000 Menschen zu. "Berlin - Tag & Nacht" lag danach noch bei 4,1 Prozent.

Bei Kabel Eins erreichte der Film "Teenage Mutant Ninja Turtles" zur besten Sendezeit nur 500.000 Zuschauer, das hatte 2,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zur Folge. "Alien vs. Predator" steigerte sich danach immerhin auf 4,6 Prozent und nach Mitternacht sah es dann sogar richtig gut aus. Die beiden Film-Wiederholungen erzielten noch einmal 7,6 und 12,5 Prozent für den Sender. Zur Mittagszeit lagen zudem zwei Folgen von "Castle" bei guten 6,0 und 7,0 Prozent. Weil aber vor allem neben der Primetime auch der Vorabend schwächelte, sah es für Kabel Eins am Montag mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 3,7 Prozent nur unwesentlich besser aus als für RTLzwei.

Vox setzte am Montagabend auf zwei Ausgaben seiner Auswanderer-Dokusoap "Goodbye Deutschland". Während Folge eins immerhin 1,13 Millionen Menschen unterhielt und so auf 5,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam, waren bei Folge zwei nur noch 520.000 Menschen mit dabei. Das ließ auch den Marktanteil auf 3,3 Prozent einbrechen. Auch der Vorabend tat sich schwer, "First Dates" (4,0 Prozent) und "Das perfekte Dinner" (4,2 Prozent) lagen im roten Bereich, während "Shopping Queen" am Nachmittag mit 8,0 Prozent überzeugte.